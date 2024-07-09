На затонулому кораблі римської епохи знайшли аналоговий комп’ютер (фото)

Дослідження затонулого римського корабля, який датується 1 століттям до нашої ери, призвело до відкриття, яке пролило світло на конструкцію корабля та розкрило нові деталі про цю багатовікову таємницю.

Залишки корабля були випадково виявлені в 1900 році біля узбережжя Антикіфери, грецького острова в Егейському морі. Найбільш відомою знахідкою на кораблі став загадковий бронзовий пристрій, відомий як Антикітерський механізм, який вважається найстарішим аналоговим комп'ютером у світі, пише Newsweek.

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Попри значущість артефактів, місце катастрофи залишалося в основному недослідженим до останнього часу. Цього року експедиція, проведена з травня по червень, дала нові знахідки.

Антикітерський механізм. Джерело: ISTOCK/GETTY/UNIVERSITY OF GLASGOW Антикітерський механізм. Джерело: ISTOCK/GETTY/UNIVERSITY OF GLASGOW

Дослідники ідентифікували значну частину корпусу корабля, який зберіг свої оригінальні кріплення та захисне покриття. Ця знахідка проливає світло на метод "спершу оболонка", який використовували при його будівництві. Експедиція також підтвердила наявність другого дерев'яного судна в районі катастрофи, що свідчить про те, що в трагедії могли бути залучені кілька кораблів.

Що стосується знайденого "комп'ютера", його механізм досі вивчається. Вважається, що цей давньогрецький пристрій з ручним приводом використовувався для передбачення затемнень та інших астрономічних подій. Оскільки вціліла лише третина пристрою, дослідники розбираються, як він працював і як виглядав.

Попередньо встановлено, що механізм мав складну систему бронзових шестерень і циферблатів, розміщених у дерев’яному корпусі.

"Його складність свідчить про те, що стародавні греки розвинули передові знання про технології, засновані на механізмах, набагато досконаліші, ніж вважалося раніше для тієї епохи", – пише видання.

Хто і коли створив перший комп'ютер

Перший електронний комп'ютер створив в 1940-х роках колектив інженерів під керівництвом Джона Вільяма Маучлі та Джона Преспера Екерта у Сполучених Штатах Америки. Цей комп'ютер отримав назву ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer).

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