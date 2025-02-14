Набрала 25 тисяч: українські вчителі вимагають скасування нової системи оцінювання школярів
Українські педагоги підписали петицію з вимогою скасувати нові рекомендації Міністерства освіти і науки щодо оцінювання учнів 5-9 класів. Автори звернення стверджують, що нові правила не покращують якість освіти, а лише ускладнюють роботу вчителів додатковим бюрократичним навантаженням.
"Рекомендуємо переглянути підхід до оцінювання та розробити прості та ефективні методи", – йдеться у петиції. Петиція вже набрала 25 тисяч підписів на сайті Кабінету Міністрів, що зобов’язує уряд її розглянути.
Що змінюють нові правила?
2 серпня 2024 року МОН вперше з 2011 року затвердило оновлені критерії оцінювання для 5-9 класів.
Тепер учителі оцінюватимуть не лише окремі завдання, а комплексні результати навчання:
- знання,
- навички,
- ставлення,
- цінності.
Як пояснили в МОН, попередня система оцінювання робила акцент переважно на знаннях. Тепер оцінювання базується на компетентнісному підході, що враховує не тільки засвоєння інформації, а й уміння її аналізувати, застосовувати та оцінювати.
Так, завдання поділятимуться за рівнями складності: від простого розпізнавання та відтворення інформації до її аналізу та критичного осмислення.
Оцінки у 12-бальній системі формуються з урахуванням наскрізних умінь:
- розуміння текстів,
- формулювання власної думки,
- критичне та системне мислення,
- логічне обґрунтування позиції.
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Що залишилося без змін? Основна шкала оцінювання (12-бальна) та рівні знань:
- початковий (1-3 бали),
- середній (4-6 балів),
- достатній (7-9 балів),
- високий (10-12 балів).
Школи можуть використовувати власну систему оцінювання, переводячи її в 12-бальну під час виставлення підсумкової оцінки.
Як учителям оцінювати учнів за новими критеріями?
МОН рекомендує педагогам надавати перевагу формувальному оцінюванню – аналізу прогресу кожного учня.
"Формувальне оцінювання допомагає відстежити шлях учня та коригувати навчальний процес. А підсумкове оцінювання має базуватися на визначених державним стандартом результатах навчання", – пояснюють у відомстві.
Учителі мають:
- визначати способи оцінювання ще на етапі планування,
- формулювати зрозумілі навчальні цілі,
- ознайомлювати учнів із критеріями оцінювання,
- фіксувати досягнення через проміжні діагностичні роботи.
Таким чином, вчитель сам може обирати формат оцінювання та змінювати підхід до навчальних завдань.
Нагадаємо, в Україні офіційно скасували вручення золотих та срібних медалей випускникам 11-х класів.
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