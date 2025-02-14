Набрала 25 тисяч: українські вчителі вимагають скасування нової системи оцінювання школярів

Українські педагоги підписали петицію з вимогою скасувати нові рекомендації Міністерства освіти і науки щодо оцінювання учнів 5-9 класів. Автори звернення стверджують, що нові правила не покращують якість освіти, а лише ускладнюють роботу вчителів додатковим бюрократичним навантаженням.

"Рекомендуємо переглянути підхід до оцінювання та розробити прості та ефективні методи", – йдеться у петиції. Петиція вже набрала 25 тисяч підписів на сайті Кабінету Міністрів, що зобов’язує уряд її розглянути.

Що змінюють нові правила?

2 серпня 2024 року МОН вперше з 2011 року затвердило оновлені критерії оцінювання для 5-9 класів.

Тепер учителі оцінюватимуть не лише окремі завдання, а комплексні результати навчання:

знання,

навички,

ставлення,

цінності.

Як пояснили в МОН, попередня система оцінювання робила акцент переважно на знаннях. Тепер оцінювання базується на компетентнісному підході, що враховує не тільки засвоєння інформації, а й уміння її аналізувати, застосовувати та оцінювати.

Так, завдання поділятимуться за рівнями складності: від простого розпізнавання та відтворення інформації до її аналізу та критичного осмислення.

Оцінки у 12-бальній системі формуються з урахуванням наскрізних умінь:

розуміння текстів,

формулювання власної думки,

критичне та системне мислення,

логічне обґрунтування позиції.

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Що залишилося без змін? Основна шкала оцінювання (12-бальна) та рівні знань:

початковий (1-3 бали),

середній (4-6 балів),

достатній (7-9 балів),

високий (10-12 балів).

Школи можуть використовувати власну систему оцінювання, переводячи її в 12-бальну під час виставлення підсумкової оцінки.

Як учителям оцінювати учнів за новими критеріями?

МОН рекомендує педагогам надавати перевагу формувальному оцінюванню – аналізу прогресу кожного учня.

"Формувальне оцінювання допомагає відстежити шлях учня та коригувати навчальний процес. А підсумкове оцінювання має базуватися на визначених державним стандартом результатах навчання", – пояснюють у відомстві.

Учителі мають:

визначати способи оцінювання ще на етапі планування,

формулювати зрозумілі навчальні цілі,

ознайомлювати учнів із критеріями оцінювання,

фіксувати досягнення через проміжні діагностичні роботи.

Таким чином, вчитель сам може обирати формат оцінювання та змінювати підхід до навчальних завдань.

Нагадаємо, в Україні офіційно скасували вручення золотих та срібних медалей випускникам 11-х класів.

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