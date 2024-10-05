Над Костянтинівкою збили ворожий БПЛА С-70: ймовірно, росіяни знищили свій же літак (відео)

У Донецькій області збили російський Су-25. Росіяни,ймовірно, знищили ракетою свій же літак. У соцмережах ширяться відео збитої "сушки".

Про це повідомив начальник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов у коментарі Суспільному.

"Уламки частково попадали навколо міста Костянтинівка. Уламки також впали у приватний сектор — пошкоджені декілька приватних будинків. Жертв чи постраждалих від цієї події немає", – зазначив Горбунов

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Винищувач, який летів бомбити позиції Сил оборони впав на приватний будинок у Костянтинівці Донецької області.

Попередньо, збитий літак - це не Су-25, а Су-34, вартістю 40 мільйонів доларів.

Є версія військових, що російський пілот хотів перегнати літак для ЗСУ і здатися, але його перехопив інший російський винищувач.

UPD: Підтверджено, що це був російський реактивний БпЛА С-70 "Мисливець".

Нагадаємо, що нещодавно українські сили оборони були змушені залишити Вугледарчерез загрозу оточення. російські окупанти зосередили значні сили для прориву української оборони, що створило критичну ситуацію для наших захисників.

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