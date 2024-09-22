Треба встигнути до здорожчання: експерт назвав найвдаліший час для закупки картоплі на зиму

Українці стикаються з різким подорожчанням картоплі, одного з найпопулярніших продуктів на наших столах. За даними експертів, середня ціна на картоплю в магазинах вже перевищила 20 гривень за кілограм, а в деяких регіонах країни ціни ще вищі.

Виконавча директорка Української Асоціації Виробників Картоплі Ольга Самойліченко пояснила причини цього цінового стрибка. Головною причиною подорожчання картоплі стала аномальна спека та посуха, які тривали в Україні протягом літа, повідомляє Комерсант Український.

Через відсутність дощів врожайність картоплі знизилася на 20-30%, що призвело до дефіциту продукту на ринку. Крім того, через посушливу погоду фермери не могли вчасно викопати картоплю, що ще більше загострило ситуацію.

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"Якщо в серпні прогнозували стабільну ціну в 10-11 грн, то погода внесла дуже сильні корективи. Вважаємо, що можлива фіксація ціни на нинішньому рівні. Можливе тимчасове зниження ціни після того, як західні регіони почнуть масово копати картоплю після дощів", – додала Самойліченко.

Експерти поки що не можуть дати точний прогноз щодо подальшої динаміки цін на картоплю. Багато що залежатиме від погодних умов найближчими тижнями. Якщо підуть дощі і фермери зможуть завершити збір врожаю, ціни можуть стабілізуватися або навіть дещо знизитися. Однак, якщо посуха продовжиться, то ціни на картоплю можуть зростати й далі.

Традиційно українці закуповували картоплю на зиму про запас. Однак, за словами експертів, ця тенденція останнім роком слабшає. Молоде покоління віддає перевагу купувати свіжі продукти за потребою, а не робити великі запаси.

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Представник Української асоціації виробників картоплі Сергій Рибалко у коментарі виданню зазначив, що пізні сорти картоплі коштуватимуть дорожче.

"Якщо говорити про динаміку цін, то багато років вона не змінюється. В нас дуже великий дефіцит сховищ. Поки картопля є в полі, поки її продають з коліс, з поля, вона тримається на рівні 9-10 грн/кг для виробників. В минулому ситуація була аналогічна, допоки не вдарили заморозки і не закінчилося збирання картоплі вдома", – сказав він.

Експерт зауважив, що саме дефіцит сховищ вплине на здорожчання картоплі. "Ближче до нового року ми будемо відчувати дефіцит картоплі через те, що в нас немає сховищ", – сказав він.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні подорожчали ключові продукти.

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