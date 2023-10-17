Нагар на сковороді: як легко його позбутися

На жаль, навіть найдорожча і якісна сковорода може стати непридатною до використання, якщо неправильно за нею доглядати. Зокрема, важливо регулярно очищати її. Однією з найпоширеніших проблем є нагар, який утворюється на поверхні сковороди внаслідок пригорання жиру.

UAportal розповість, як легко та швидко очищати сковорідку. Якщо не видаляти нагар регулярно, він може стати причиною пошкодження сковороди і погіршення її якості.

Існує кілька способів очистити сковороду від нагару зовні в домашніх умовах. Ось деякі з них:

Використовуйте жорстку щітку. Цей метод підходить для сковорідок з нержавіючої сталі або чавуну. Просто насипте на сковороду трохи харчової соди або солі і добре почистіть її жорсткою щіткою.

Прокип'ятіть сковороду в содовому розчині. Цей метод підходить для сковорідок з будь-якого матеріалу. Для цього залийте сковороду водою, додайте 2-3 столові ложки соди й прокип'ятіть протягом 30-60 хвилин.

Цей метод підходить для сковорідок з будь-якого матеріалу. Для цього залийте сковороду водою, додайте 2-3 столові ложки соди й прокип'ятіть протягом 30-60 хвилин. Використовуйте спеціальні засоби для чищення. Ці засоби містять агресивні хімічні речовини, тому їх слід використовувати з обережністю.

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Також ви можете скористатися народними методами:

Лимонний сік. Натріть сковороду лимонним соком і залиште на 15-20 хвилин. Після цього відітріть нагар.

Натріть сковороду лимонним соком і залиште на 15-20 хвилин. Після цього відітріть нагар. Сода й оцет. Насипте на сковороду товстий шар соди і залийте оцтом. Через кілька хвилин нагар розмокне і його можна буде легко відтерти.

Насипте на сковороду товстий шар соди і залийте оцтом. Через кілька хвилин нагар розмокне і його можна буде легко відтерти. Картопляний сік. Наріжте картоплю тонкими кружечками і протріть ними сковороду. Картопляний сік розм'якшить нагар.

Крім цього, важливо пам'ятати, що сковороду слід очищати від нагару якомога швидше. Чим довше він буде залишатися на поверхні, тим складніше його буде видалити.

Нагадаємо, що сковорода – один з основних елементів в арсеналі будь-якої домогосподарки. Головна проблема в тому, що пателень існує велике різномаїття, а разом з тим і можливості їх використання. Тому UAportal розповідає, як вибрати дійсно якісну пательню.

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