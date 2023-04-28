Знайдена у Канаді куля замороженого хутра виявилася муміфікованою твариною, віком 30 тисяч років (фото)

У Канаді шахтарі знайшли двину заморожену грудку хутра. Знахідку вони передали палеонтологам, які з'ясували, що це муміфікована білка, якій може бути 30 000 років.

Як повідомляє The Daily Star, загадковою хутряною кулею, що була знайдена ​​глибоко в шахті на території Юкон на північному заході Канади, виявилася істота з льодовикового періоду.

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Палеонтологи з Yukon Beringie Interpretive Center ідентифікували знахідку як арктичного ховраха та назвали його "Гестер". Вважається, що ця істота згорнулася в тугий клубок під час сплячки та замерзла насмерть.

За даними The Times, тварина була знайдена ще ​​в 2018 році в Хестер-Крік на золотих родовищах Клондайк, поблизу Доусон-Сіті, колишнього форпосту золотої лихоманки поблизу кордону з Аляскою.

Видання додає, що муміфікована білка не єдина тварина льодовикового періоду, знайдена у цьому районі. Раніше тут знаходили чорного тхора, гігантських бобрів, дитинча мамонта та вовченя.

Уряд Юкону написав на своїй офіційній сторінці у Facebook: "Дивно уявити, що цей маленький хлопець бігав по Юкону кілька тисяч років тому".

Дослідники використали рентгенівський апарат, щоб просканувати тварину та виявили неймовірно цілий скелет — вчені вважають, що тварина була молодою, але не змогли довести, як вона померла.

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