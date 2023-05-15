Нагодуйте родину дешево та смачно: як готувати яєчню з гречкою

Для сніданків українці зазвичай обирають найпростіші страви, аби довго не возитися на кухні. Це можуть бути вівсяна каша, омлет, сирники, або сендвічі.

UAportal пропонує вам власний рецепт простої та корисної страви, яку захочеться готувати знову й знову. Ця страва не лише легка у приготуванні, а й доволі бюджетна. Вам знадобиться лише склянка відварної гречки та три яйця. За бажанням можна додати ароматної зелені та натертого сиру.

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Як приготувати яєчню з гречкою:

Інгредієнти:

склянка відвареної гречки

3 яйця

цибулина

2 столові ложки рослинної олії

сіль та перець до свого смаку

Як готувати:

Олію налийте у сковорідку та поставте грітися на середньому вогні, потім висипте до пательні дрібно порізану цибулю й підсмажте, аби вона стала золотистого кольору, а потім всипте відварену гречку, перемішайте.

Розбийте яйця у мисці та розмішайте їх до однорідності, посоліть та поперчіть. Вилийте суміш до гречки й накрийте кришкою.

Готуйте ще 2-3 хвилини на середньому вогні, потім зніміть кришку, переверніть омлет та потримайте на плиті ще 5 хвилин.

Подавайте з дрібно покришеною зеленню (за бажанням) та посипаним натертим сиром.

Смачного!

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