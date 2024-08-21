Податок на старі квартири та будинки в Україні: з якої площі доведеться платити

В Україні податок на нерухомість сплачується у випадках, коли площа житла перевищує встановлені норми. Для квартир ця норма становить 60 квадратних метрів, а для будинків – 120 квадратних метрів.

Про це повідомив Володимир Коваль, начальник управління оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС у Львівській області, під час ефіру на "Українському радіо. Львів", зазначає пресслужби відомства. "Платниками податку є особи, у власності яких перебувають квартира понад 60 кв. м та (або) будинок – понад 120 кв. м або квартира та будинок, загальна площа яких більша 180 кв.м, тоді ця особа є платником податку на нерухоме майно, відмінні від земельної ділянки", – вказали у відомстві.

Максимальний розмір податкової ставки не може бути вищим за 1,5% від розміру мінімальної зарплати, який визначається місцевою владою. Для прикладу, у місті Львів податкова служба обчислює податок на об’єкти нерухомості, що не є частиною земельної ділянки, за 2023 рік виходячи зі ставки 1% від мінімальної зарплати. Це показник нижчий, ніж торік, коли ставка досягала 1,5% від мінімальної зарплати.

Податок необхідно сплачувати за попередній рік, тому заробітна плата враховується станом на 1 січня 2023 року. Відповідно за квартиру площею 100 квадратних метрів податок сплачується на площу в 40 квадратів. У містах, де встановлено ставку 1,5% від мінімальної зарплати (100,5 грн), розмір податку становитиме 4020 грн (оплачується раз на рік). Водночас у Львові, де ставка податку становить 1%, доведеться заплатити 2680 грн.

Оплата податку має бути здійснена протягом 60 календарних днів після отримання повідомлення про податкове зобов’язання. "Податкова переходить в електронні сервіси, що є зручно як для платників податків, так і для нас, податківців, які адмініструють податки, тому що це значно пришвидшує наші взаємовідносини з надсилання рішень", – підкреслив Володимир Коваль.

Читайте також: Від сплати яких податків звільняються пенсіонери в Україні

Який термін для сплати податку та яка суму треба заплатити?

У 2024 році громадяни України зобов’язані розрахуватися за податкові зобов’язання минулого року. Повідомлення про необхідність сплатити податок мало надійти до 1 липня. Згідно з інформацією від Державної податкової служби, було розіслано понад 3,2 мільйони податкових повідомлень на загальну суму 6,6 мільярдів гривень, з яких 1,6 мільярда вже спрямовано до місцевих бюджетів.

Це означає, що в середньому кожен платник податків вніс 2 062,5 гривні. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, включаючи частки. Місцеві ради встановлюють податкові ставки для цих об’єктів, виходячи з їх розташування та категорії.

Ці ставки не можуть бути вищими за 1,5% від мінімальної зарплати, яка була встановлена на початку звітного року. У 2023 році мінімальна зарплата складала 6 700 гривень, тому максимальна ставка за квадратний метр не може перевищити 100,5 гривень.

Для великих об’єктів нерухомості, де площа квартири перевищує 300 квадратних метрів, а будинку – 500 квадратних метрів, податок збільшується на 25 000 гривень щорічно за кожен такий об’єкт. Податкові повідомлення про необхідність сплати податку відправляються до 1 липня, що настає за звітним.

Податок потрібно сплатити протягом 60 днів після отримання повідомлення. Платники податків мають можливість звернутися до податкової служби для уточнення інформації.

Нагадаємо, раніше UAportal писав, що в Україні готують різке підвищення податків.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!