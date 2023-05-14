Наполеон без випікання: швидкий рецепт відомого десерту

Більшість господинь відмовляється від приготування Наполеона через необхідність робити для нього багато листкових коржів, які займають багато часу та сил. Але є варіант приготування Наполеона без цього: коржі замінить листкове печиво. Вийде не менш смачно, але набагато простіше.

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Інгредієнти:

– печиво листкове — 380-400 г;

– яйця — 2 шт.;

– молоко — 600 мл;

– масло вершкове — 100 г;

– цукор — 3 ст. ложки;

– борошно — 3 ст. ложки;

– цукор ванільний — 10 г.

Спосіб приготування:

1. Заварний крем: Змішайте два яйця з цукром і борошном.

2. Молоко підігрійте, але не доводьте до кипіння. Зніміть з вогню

3. Частинами додайте гаряче молоко у яєчну суміш, постійно перемішуючи.

4. Вилийте яєчно-молочну суміш у молоко, що залишилося. Перемішайте.

5. Поставте крем на вогонь і варіть до загустіння, постійно помішуючи, але не доводячи до кипіння.

6. Зніміть крем з вогню. Додайте ванілін та масло, перемішайте.

7. Вистеліть форму харчовою плівкою. Викладіть шар печива, вкрийте кремом, знову викладіть шар печива. Продовжуйте до закінчення крему. Трохи печива поламайте та присипте торт зверху.

8.Залишіть торт просочуватися за кімнатної температури на годину, а потім відправте до холодильника мінімум на 2 години.

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