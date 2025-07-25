Нардеп від партії 'Голос' Ярослав Рущишин загинув у ДТП: подробиці

Народний депутат Ярослав Рущишин, представник партії "Голос", загинув унаслідок аварії.За попередніми даними, трагедія сталася у четвер, 24 липня, близько 21:45 на дорозі неподалік села Бабухів, що на Івано-Франківщині.

Рущишин перебував за кермом мотоцикла, але не впорався з керуванням і зіткнувся з перешкодою. Отримані травми виявилися несумісними з життям — він помер під час госпіталізації. Про це повідомляють "Твоє місто" з посиланням на близьких нардепа, "Гал-інфо", Український католицький університет UCuniversity.

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Ярослава Рущишина обрали до Верховної Ради влітку 2019 року як мажоритарного кандидата від Львова. У перші роки після виборів він очолював Львівську обласну організацію партії "Голос".

Окрім політичної діяльності, Рущишин активно займався розвитком культури та освіти. Він був почесним сенатором Українського католицького університету й одним із засновників Львівської бізнес-школи LvBS.

Його ім’я також тісно пов’язане з українським мистецьким середовищем: він був співзасновником мистецького об'єднання "Дзиґа" та продюсував численні музичні колективи, зокрема "Мертвий півень", "Клуб шанувальників чаю", "Дзиґа джаз квартет", а також долучався до ранніх проєктів "Океану Ельзи" і Руслани.

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