Нардеп розповів, скільки чоловіків в Україні 'залягли на дно', щоб уникнути призову

В Україні військовозобов'язані мусили оновити облікові дані у ТЦК, ЦНАПі або застосунку "Резерв+" до 16 липня. Однак близько 800 тисяч військовозобов'язаних українців "залягли на дно", щоб уникнути мобілізації.

Про це заявив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань економічної політики Дмитро Наталуха, пише Financial Times.

"Близько 800 тис. чоловіків пішли "залягли на дно", щоб уникнути призову. Вони змінили свою адресу та влаштувавшись на роботу, яка оплачується готівкою", – зазначив Наталуха.

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Нардеп відверто визнав, що на хабарі для звільнення від служби ухилянти на рік витрачають від 700 тисяч до 2 млрд гривень. Він наголосив, що працівники ТЦК "націлилися" на компанії, де працівники офіційно оформлені та фізично присутні на виробництві.

На думку Наталухи, з часом дедалі більше українських підприємств закриватиметься через брак людських ресурсів, а до кінця вересня цього року ситуація може досягти критичної точки. Тому важливо ухвалити законопроєкт про економічне бронювання.

Нагадаємо, раніше ми більш докладно розповідали про те, кого з пенсіонерів все ж можуть мобілізувати.

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