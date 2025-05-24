'Народний' фрукт стрімко дорожчає в Україні: ціни зросли вдвоє за рік

Протягом останнього тижня вартість яблук в Україні стрімко піднялася – наразі ці фрукти коштують у середньому вдвічі більше, ніж у той самий період минулого року. Садівничі господарства встановлюють оптові ціни до 40 гривень за кілограм.

Як повідомили аналітики EastFruit, така ситуація на ринку зумовлена зменшенням обсягів пропозиції. Більшість вітчизняних садівників уже практично завершили продажі яблук з локальних господарств, тому ті виробники, у кого ще залишились запаси, вирішили підвищити відпускні ціни на решту продукції.

"Так, тільки з початку поточного тижня опускні ціни на яблука на українському ринку зросли в середньому на 14%, і на сьогоднішній день ці фрукти надходять у продаж по 32-40 грн/кг", – пояснюють експерти.

Основною причиною подорожчання яблук наразі є сезонний фактор: запаси минулорічного врожаю швидко вичерпуються, тоді як перші партії нового (раннього) врожаю очікуються не раніше ніж за кілька тижнів. Через прохолодну та затяжну весну, як і у випадку з багатьма іншими агрокультурами, старт сезону ранніх яблук в Україні суттєво зсунувся.

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У результаті середні відпускні ціни на яблука вже вдвічі перевищують рівень минулого року на цю ж дату. Проте експерти прогнозують подальше зростання, яке триватиме до появи на ринку свіжої продукції нового врожаю.

Вартість яблук в українських супермаркетах

Як свідчать дані ресурсу "Мінфін", вартість яблук залежить від конкретного сорту. Наприклад, за "Українське" просять у середньому 52,99 грн за кілограм, тоді як "Айдаред" обійдеться в 69,90 грн/кг. У свою чергу, аналітики OBOZ.UA в ході власного дослідження з’ясували, що мінімальні ціни на яблука в провідних торговельних мережах країни коливаються в межах від 46,95 до 69,90 грн за кілограм. Зокрема, ці фрукти представлені в асортименті ряду великих супермаркетів:

Auchan – 56,80 грн/кг;

"Фора" – 49,90 грн/кг;

Novus – 69,99 грн/кг;

АТБ – 46,95 грн/кг;

"Сільпо" – 59,00 грн/кг;

Varus – 65,90 грн/кг;

Metro – 69,90 грн/кг.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що влітку в Україні істотно подорожчають популярні ягоди.

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