Без інфляційних сюрпризів: які продукти в Україні не подорожчають та збережуть ціну у 2025 році

У найближчі місяці вартість окремих продуктів в Україні залишатиметься на відносно незмінному рівні. Насамперед це стосується бакалійних товарів, сезонних овочів, яєць і молочної продукції.

Водночас ситуація може змінюватися, оскільки на формування цін впливають різноманітні чинники. Які саме продукти збережуть стабільну ціну, розповідає РБК-Україна в своєму матеріалі.

За даними Держстату, темпи зростання вартості продуктів харчування наразі наблизилися до 20%. Попри це, фахівці вказують на кілька категорій продуктів, де подорожчання є менш вираженим, а в окремих випадках можливе й тимчасове зниження цін за сприятливих умов.

У черговому щомісячному огляді експерти Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) назвали групи товарів, які наразі демонструють цінову стабільність.

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Соняшникова олія

За інформацією УКАБ, на початку місяця ціна на соняшникову олію піднялася на 2%. Водночас у квітні обсяги переробки насіння соняшнику зросли на 7% порівняно з березнем. Це пояснюється сезонним збільшенням надходження сировини та помірним зростанням попиту на готову продукцію.

Фахівці прогнозують, що запасів сировини буде достатньо для забезпечення стабільного виробництва, що має утримати ціни від подальшого зростання. Станом на початок травня середня ціна пляшки соняшникової олії (850 мл) становила 76,7 грн, що на 30% більше, ніж у той самий період минулого року.

Рис

Ціни на рис залишаються стабільними, а його вартість зараз на 13% нижча, ніж у цей самий період минулого року. Оскільки в Україні рис здебільшого імпортується, його ціноутворення значною мірою залежить від ситуації на світових ринках.

Глобальні ціни на рис знизилися до найнижчих показників за останні роки. Це пов’язано зі зміцненням індійської валюти, великими запасами рису в Індії — ключовому світовому експортері — та рекордним урожаєм в азійських країнах, що стримує цінове зростання. За даними ФАО, цього року обсяг пропозиції рису в світі на 27% перевищить попит, що сприятиме ціновій стабільності.

У травні середня ціна шліфованого рису становить 50,1 грн за кілограм.

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Молочні продукти

За даними УКАБ, на початку травня 2025 року ситуація на українському ринку молочної продукції залишається стабільною. Вже другий місяць поспіль середні закупівельні ціни практично не змінюються. Коливання роздрібних цін становить від 1% до 6% залежно від конкретного виду продукції.

У період із січня по березень в Україні було вироблено 1 447,3 тис. тонн молока, що на 3,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Очікується, що внутрішній попит з боку населення залишатиметься невисоким, однак суттєвого здешевлення молочних товарів найближчим часом не прогнозується.

Яйця

У першій половині року ціни на яйця зростали, однак після Великодня, як і передбачали експерти, вартість почала знижуватися. Протягом останнього місяця середня ціна зменшилася на 5% і наразі становить 72,3 грн за десяток.

Надалі очікується подальше здешевлення, що пов’язане зі збільшенням пропозиції з боку приватних домогосподарств та сприятливими погодними умовами. У другій половині року яйця цілком можуть увійти до переліку продуктів із стабільною або навіть спадною ціною.

Сезонні овочі

Зі збільшенням обсягів як українських овочів, так і імпортної продукції, ціни починають коригуватися. Протягом сезону дозрівання таких овочів, як огірки, помідори, капуста, морква, буряк і картопля, очікується зниження вартості. При цьому ціни залишатимуться стабільними щонайменше до початку осіннього похолодання.

Зокрема, за останній місяць огірки подешевшали на 31%, а томати — на 21% у роздрібному сегменті. Така тенденція пов’язана з активним надходженням тепличної продукції українського виробництва та стабільними імпортними поставками. У найближчі тижні ціни на огірки можуть знизитися ще на 5–10%.

Як підкреслив аналітик УКАБ Максим Гопка у коментарі для РБК-Україна, подальший рух цін багато в чому залежатиме від погодних умов, однак цьогорічна цінова динаміка буде відрізнятися від торішньої.

Раніше ми розповідали, що в Україні відчутно знизились ціни на картоплю.

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