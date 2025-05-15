Ціни на популярні продукти знову підуть угору: чого чекати українцям

Влітку 2025 року в Україні прогнозується зниження вартості овочевої продукції. Зокрема, ціни на огірки та помідори вже демонструють тенденцію до зменшення. Завдяки надходженню врожаю з відкритого ґрунту, вартість борщового набору може зменшитися на 30–50%. Водночас восени, у разі повторення торішнього дефіциту врожаю, можливе суттєве здорожчання картоплі – на 50–70%, а ціна на яйця може сягнути 90–100 гривень за десяток.

Про це в інтерв'ю ЗМІ повідомив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин. За його словами, все більше українців, у тому числі й середній клас, змушені скорочувати витрати на продукти харчування. Про це пише OBOZ.UA.

Серед головних причин – падіння реальних доходів населення, інфляційні процеси та різке зростання цін у деяких групах товарів, особливо в категорії недорогих продуктів. "Український середній клас, який ніколи не економив на їжі, почав економити", – зазначає Пендзин.

За результатами опитування, проведеного Центром Разумкова, 46% громадян України почали обирати більш доступні за ціною продукти або скоротили їх споживання. Парадокс полягає в тому, що саме товари з бюджетного сегмента, такі як хліб, картопля й овочі, зросли в ціні найбільше. Наприклад:

морква – +350% за рік;

буряк – +200%;

картопля – +70%;

борщовий набір загалом – +150%.

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Водночас товари преміумсегменту, від яких відмовляються споживачі, дорожчали значно повільніше. Зокрема:

домашня ковбаса – +6%;

сало – +2,5%;

сир – +9-12%.

Пендзин зазначає, що зростання цін на овочі спричинене одразу двома основними факторами. По-перше, різко зріс попит у дешевому ціновому сегменті — все більше українців обирають недорогі продукти. По-друге, значну роль відіграв слабкий урожай 2024 року: наприклад, картоплі зібрали на 30% менше, ніж зазвичай.

У результаті імпорт картоплі в Україну розпочався лише в листопаді — її постачали з Литви, Іспанії та Польщі. Це вже зовсім інший рівень вартості з урахуванням витрат на транспортування та націнки. "Літо в Україні – традиційно дефляційний період", – пояснює Пендзин, маючи на увазі, що в цей час продукти дешевшають завдяки надходженню врожаю з відкритого ґрунту.

Наразі спостерігається зниження цін на огірки та помідори завдяки тепличним постачанням. Водночас вирішальним чинником залишатиметься те, яким буде літо, адже саме літній сезон формуватиме картину цін на осінь. "А що українців неприємно здивує ціною, ми дізнаємося у вересні", – зазначає економіст.

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М’ясо наразі дорожчає не суттєво, що пов’язано зі спадом попиту. "Ціни на м’ясо вже підштовхують до вегетаріанства", – іронізує Пендзин. Він додає, що доти, доки не зростатимуть доходи населення, особливо соціально вразливих категорій, м’ясо не стане головним чинником інфляції, як це було в минулому.

Вартість яєць коливається, проте не досягає умовних "американських" 300 гривень за десяток. Це пояснюється насамперед жорстким контролем з боку Антимонопольного комітету, а також наявністю домашнього виробництва:

у січні ціна впала з 82 до 65 грн після застереження АМКУ;

на Великдень – з 80 до 72 грн.

За прогнозом Пендзина, влітку приватні господарства активніше виводитимуть продукцію на ринок, що сприятиме стабілізації цін. Водночас вартість яєць значною мірою визначається ціною комбікормів, яка, у свою чергу, тісно пов’язана з врожаєм кукурудзи.

Нагадаємо, в українських супермаркетах впаде ціна на популярний овоч.

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