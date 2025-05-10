Вартість огірків в Україні різко змінилася: скільки тепер коштує кілограм

В Україні істотно зросли ціни на тепличні огірки. Станом на зараз виробники реалізують їх за 50–75 гривень за кілограм, що приблизно на 17% більше, ніж наприкінці попереднього робочого тижня (з 28 квітня по 2 травня). Основними чинниками подорожчання є обмежена кількість продукції на ринку при високому споживчому попиті.

Як повідомляє EastFruit, причиною ситуації стала несприятлива погода, через яку аграрії не можуть постачати огірки на ринок у необхідній кількості. "Конкуренція між місцевими виробниками на порядок слабша, ніж у травні минулого року. Оскільки через холодну весну вибірки огірка в українських тепличних комбінатах малооб'ємні та нестабільні", – зазначають аналітики.

Також зазначається, що на зростання цін на огірки вплинуло зменшення обсягів імпортної продукції. Це дало можливість вітчизняним виробникам частково підняти відпускні ціни.

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Ціни на огірки в українських супермаркетах

Водночас у мережах супермаркетів спостерігається здешевшання огірків. За інформацією "Мінфіну", 9 травня гладкі огірки продаються в середньому за 76,27 грн/кг — це на 3 гривні менше порівняно з ціною 1 травня.

У цілому роздрібні мережі встановили вартість огірків у межах 68,9–90 гривень за кілограм. Зокрема:

Auchan – 69,9 грн/кг;

Metro – 59,9 грн/кг;

Megamarket – 90 грн/кг.

Втім, цілком ймовірно, що найближчим часом ціни на огірки в супермаркетах знову зростуть. Поточне зниження вартості може бути зумовлене розпродажем партій, закуплених раніше за нижчими цінами, після чого на прилавки надійде продукція, придбана вже за новими, дорожчими умовами.

Нагадаємо, в українських супермаркетах впаде ціна на популярний овоч.

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