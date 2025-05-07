В Україні прогнозується дефіцит полуниці: як це вплине на ціни

В Україні прогнозується нестача полуниці внаслідок несприятливої погоди та обмежених ресурсів, що призведе до подальшого підвищення цін. Уже в травні середня ціна на ягоду коливається в межах 299–420 гривень за кілограм, і зниження вартості найближчим часом не очікується.

Президент Української аграрної конфедерації Леонід Козаченко у коментарі для komersant.info розповів, що дефіцит полуниці спричинений не лише воєнними діями, які ускладнюють роботу аграріїв, а й весняною погодою, яка виявилася несприятливою. Про це пише OBOZ.UA.

У квітні спостерігалася нестача тепла й особливо вологи, а без ефективного зрошення врожай значно втрачає в якості. Водночас для відновлення виробництва необхідні фінанси та техніка, яких зараз бракує. "Цьогоріч полуниця коштуватиме дорожче, ніж торік", – підкреслив Козаченко. У 2024 році середня ціна складала 147 грн за кілограм, тож цьогорічне зростання у деяких випадках перевищує 100%.

Негативні обставини впливають не тільки на вирощування ягід, а й на овочеву галузь у цілому. Найбільше постраждав Херсонський регіон – один із ключових сільськогосподарських центрів країни. Через активні бойові дії, мінування полів та втрату зрошення після знищення Каховського водосховища регіон втратив близько 400 тисяч гектарів зрошуваних земель. Це матиме прямий вплив на обсяги врожаю овочів і фруктів, а отже – і на їхню ціну.

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Аби уникнути подібних наслідків у перспективі, аграрії радять розвивати тепличне виробництво, яке менш залежить від погодних умов. Втім, наразі реалізація такого підходу є малореальною через значні фінансові витрати та труднощі в умовах війни. Як зазначає Козаченко, площа теплиць на одну особу в Україні утричі менша, ніж у Польщі.

Яка вартість полуниці у великих супермаркетах

За даними моніторингу OBOZ.UA, станом на 6 травня великі торговельні мережі реалізують полуницю за середньою ціною 114,93 грн за 250 грамів. Зокрема:

"Сільпо" – 287,70 грн/кг;

"Varus" – 239,90 грн/кг;

"Фора" – 119,9 грн/250 грамів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що українцям загрожує дефіцит популярних продуктів.

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