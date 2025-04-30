Українцям загрожує дефіцит популярних продуктів: які причини та що буде з цінами

Третя хвиля весняних заморозків серйозно пошкодила українські сади, що може призвести до скорочення врожаю суниці та кісточкових плодів. Остаточна оцінка впливу на урожай яблук буде можлива лише в кінці травня. У зв’язку з цим прогнозується збільшення імпорту фруктів та посилення залежності внутрішнього ринку від іноземної продукції, що неминуче позначиться на ціні для споживачів.

Про це повідомили аналітики EastFruit. Весна 2025 року стала серйозним викликом для садівників України.

У ніч із 27 на 28 квітня вдарила вже третя хвиля заморозків поспіль, яка перевершила попередні як за силою, так і за масштабом шкоди. Експерти зазначають, що якщо раніше постраждали здебільшого ранні насадження та делікатні культури, то тепер заморозки зачепили навіть стійкі до холоду яблуні й груші.

Температурні коливання спостерігались не лише між різними областями, а й у межах окремих територій. У низинних районах подекуди фіксувалися морози до -5...-6 °C, що могло спричинити суттєві пошкодження квітучих дерев. Натомість на підвищеннях повітря прогрівалося на 3–4 °C більше, що дозволило врятувати частину врожаю від серйозних втрат.

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Найсильніше постраждала Вінниччина, яку фахівці називають центром українського садівництва. Подібна ситуація спостерігається й у Молдові, що межує з цим регіоном. Хоча більшість аграріїв вважає, що загалом яблуневі та грушеві сади уникли масштабних втрат, експерти застерігають: постраждала може бути якість плодів, зокрема їх лежкість і придатність до тривалого зберігання.

Кісточкові плодові культури – зокрема черешні, персики, абрикоси та нектарини, які вже завершили період цвітіння, здебільшого витримали заморозки без серйозних пошкоджень. Водночас дерева, що ще перебували у фазі цвітіння, могли зазнати помітних втрат. Також повідомляється про окремі ушкодження на ділянках, де вирощується садова суниця.

Аграрії попереджають, що небезпека весняних похолодань іще не зникла. За даними Укргідрометцентру, ймовірність нічних заморозків зберігається щонайменше до середини травня, що створює підвищений ризик для садів у центральній та західній частинах України.

Вже зараз фахівці прогнозують помітні наслідки: очікується зменшення врожайності кісточкових культур, зокрема черешень, персиків, абрикосів і нектаринів. У літній сезон, ймовірно, зросте обсяг імпорту цих фруктів, при цьому основними постачальниками стануть південні регіони Європейського Союзу, Туреччина та країни Центральної Азії. Крім того, очікується зниження врожайності малини літніх сортів, тоді як лохина, за попередніми спостереженнями, суттєвих ушкоджень не зазнала.

Щодо яблуневого урожаю ситуація наразі залишається стабільною. Поки що немає обґрунтованих причин говорити про значне скорочення зборів, однак остаточну картину можна буде оцінити лише в другій половині травня, після повного аналізу впливу всіх хвиль заморозків.

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