Украинцам грозит дефицит популярных продуктов: какие причины и что будет с ценами

Третья волна весенних заморозков серьезно повредила украинские сады, что может привести к сокращению урожая земляники и косточковых плодов. Окончательная оценка влияния на урожай яблок будет возможна лишь в конце мая. В связи с этим прогнозируется увеличение импорта фруктов и усиление зависимости внутреннего рынка от иностранной продукции, что неизбежно скажется на цене для потребителей.

Об этом сообщили аналитики EastFruit. Весна 2025 года стала серьезным вызовом для садоводов Украины.

В ночь с 27 на 28 апреля ударила уже третья волна заморозков подряд, которая превзошла предыдущие как по силе, так и по масштабу ущерба. Эксперты отмечают, что если раньше пострадали в основном ранние насаждения и деликатные культуры, то теперь заморозки затронули даже устойчивые к холоду яблони и груши.

Температурные колебания наблюдались не только между разными областями, но и в пределах отдельных территорий. В низменных районах иногда фиксировались морозы до -5...-6 °C, что могло вызвать существенные повреждения цветущих деревьев. Зато на возвышениях воздух прогревался на 3-4 °C больше, что позволило спасти часть урожая от серьезных потерь.

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Сильнее всего пострадала Винницкая область, которую специалисты называют центром украинского садоводства. Подобная ситуация наблюдается и в Молдове, граничащей с этим регионом. Хотя большинство аграриев считает, что в целом яблоневые и грушевые сады избежали масштабных потерь, эксперты предостерегают: пострадало может быть качество плодов, в частности их лежкость и пригодность к длительному хранению.

Косточковые плодовые культуры – в частности черешни, персики, абрикосы и нектарины, которые уже завершили период цветения, в основном выдержали заморозки без серьезных повреждений. В то же время деревья, которые еще находились в фазе цветения, могли понести заметные потери. Также сообщается об отдельных повреждениях на участках, где выращивается садовая земляника.

Аграрии предупреждают, что опасность весенних похолоданий еще не исчезла. По данным Укргидрометцентра, вероятность ночных заморозков сохраняется как минимум до середины мая, что создаёт повышенный риск для садов в центральной и западной частях Украины.

Уже сейчас специалисты прогнозируют заметные последствия: ожидается уменьшение урожайности косточковых культур, в частности черешен, персиков, абрикосов и нектаринов. В летний сезон, вероятно, возрастет объем импорта этих фруктов, при этом основными поставщиками станут южные регионы Европейского Союза, Турция и страны Центральной Азии. Кроме того, ожидается снижение урожайности малины летних сортов, тогда как голубика, по предварительным наблюдениям, существенных повреждений не претерпела.

Относительно яблоневого урожая ситуация пока остается стабильной. Пока нет обоснованных причин говорить о значительном сокращении сборов, однако окончательную картину можно будет оценить только во второй половине мая, после полного анализа влияния всех волн заморозков.

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