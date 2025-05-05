В українських супермаркетах впаде ціна на популярний овоч: скільки коштуватиме

Восени 2025 року в Україні прогнозується зниження вартості цибулі – оптові ціни можуть впасти нижче 8 грн за кілограм. Такий тренд пояснюється очікуваним зростанням обсягів врожаю, налагодженням логістичних процесів і скороченням залежності від імпортної продукції. На даний момент у торговельних мережах ціна на цибулю варіюється в межах 25–33 грн за кілограм.

Про це повідомляють аналітики EastFruit, посилаючись на результати опитування серед користувачів торгових платформ "УкрОпт" та EF Trade Platform. У 2022 році ситуація на ринку зазнала значного потрясіння через війну – окупація ключових територій, де вирощували цибулю, спричинила гостру нестачу продукції.

У результаті Україна була змушена закуповувати дорогий імпорт, що призвело до стрімкого стрибка цін. Протягом 2023–2024 років ситуація поступово нормалізувалася. Так, восени 2023 року середня оптова вартість становила 7–8 грн/кг, а у 2024-му вона зросла до 9–10 грн/кг. При цьому в доларовому еквіваленті ціни залишалися стабільними – на рівні 20–29 центів за кілограм.

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Анонімне дослідження, проведене EastFruit, показало цікаву тенденцію. Найбільше респондентів (29%) обрали варіант прогнозу з ціною нижче 20 центів США за кілограм – це еквівалент менш ніж 8,3 грн за поточним курсом. Такий розподіл відповідей свідчить про ймовірне значне падіння цін восени 2025 року. Серед можливих факторів, що можуть цьому сприяти:

сприятливі погодні умови, що можуть забезпечити вищий рівень урожайності;

збільшення площ, відведених під посів у порівнянні з минулими роками;

відновлення та стабільна робота логістичної інфраструктури всередині країни, що зменшує транспортні витрати;

зменшення залежності від імпорту, завдяки чому внутрішні ціни стають менш уразливими до змін на зовнішніх ринках.

Хоч ринок поки не дійшов до єдиної думки – частина респондентів прогнозує ціну в межах 30–40 центів, а окремі й понад 50 – переважна більшість все ж схиляється до варіанту зниження вартості. Примітно, що навіть звична і стабільна ціна у 20–30 центів за кілограм набрала лише 18% голосів, що свідчить про брак впевненості в утриманні цього "золотого стандарту".

Яка вартість цибулі в супермаркетах

Ціни на ріпчасту цибулю в провідних роздрібних мережах України коливаються в межах 25–33 грн за кілограм. Середня вартість цього овочу наразі становить близько 24 грн/кг. На сьогодні в супермаркетах України встановлені такі розцінки на цибулю:

Сільпо – 33,30 грн/кг;

АТБ – 28,95 грн/кг;

Varus – 28,90 грн/кг.

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