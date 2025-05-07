В Украине прогнозируется дефицит клубники: как это повлияет на цены

В Украине прогнозируется нехватка клубники вследствие неблагоприятной погоды и ограниченных ресурсов, что приведет к дальнейшему повышению цен. Уже в мае средняя цена на ягоду колеблется в пределах 299-420 гривен за килограмм, и снижения стоимости в ближайшее время не ожидается.

Президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко в комментарии для komersant.info рассказал, что дефицит клубники вызван не только военными действиями, которые усложняют работу аграриев, но и весенней погодой, которая оказалась неблагоприятной. Об этом пишет OBOZ.UA.

В апреле наблюдалась нехватка тепла и особенно влаги, а без эффективного орошения урожай значительно теряет в качестве. В то же время для восстановления производства необходимы финансы и техника, которых сейчас не хватает. "В этом году клубника будет стоить дороже, чем в прошлом году", – подчеркнул Козаченко. В 2024 году средняя цена составляла 147 грн за килограмм, поэтому нынешний рост в некоторых случаях превышает 100%.

Негативные обстоятельства влияют не только на выращивание ягод, но и на овощную отрасль в целом. Больше всего пострадал Херсонский регион – один из ключевых сельскохозяйственных центров страны. Из-за активных боевых действий, минирования полей и потери орошения после уничтожения Каховского водохранилища регион потерял около 400 тысяч гектаров орошаемых земель. Это будет иметь прямое влияние на объемы урожая овощей и фруктов, а следовательно – и на их цену.

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Чтобы избежать подобных последствий в перспективе, аграрии советуют развивать тепличное производство, которое менее зависит от погодных условий. Впрочем, сейчас реализация такого подхода малореальна из-за значительных финансовых затрат и трудностей в условиях войны. Как отмечает Козаченко, площадь теплиц на одного человека в Украине втрое меньше, чем в Польше.

Какова стоимость клубники в крупных супермаркетах

По данным мониторинга OBOZ.UA, по состоянию на 6 мая крупные торговые сети реализуют клубнику по средней цене 114,93 грн за 250 граммов. В частности:

"Сельпо" – 287,70 грн/кг;

Varus – 239,90 грн/кг;

"Фора" – 119,9 грн/250 граммов.

Напомним, ранее мы рассказывали, что украинцам грозит дефицит популярных продуктов.

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