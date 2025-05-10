Стоимость огурцов в Украине резко изменилась: сколько теперь стоит килограмм

В Украине существенно выросли цены на тепличные огурцы. По состоянию на сейчас производители реализуют их по 50-75 гривен за килограмм, что примерно на 17% больше, чем в конце предыдущей рабочей недели (с 28 апреля по 2 мая). Основными факторами подорожания является ограниченное количество продукции на рынке при высоком потребительском спросе.

Как сообщает EastFruit, причиной ситуации стала неблагоприятная погода, из-за которой аграрии не могут поставлять огурцы на рынок в необходимом количестве. "Конкуренция между местными производителями на порядок слабее, чем в мае прошлого года. Поскольку из-за холодной весны выборки огурца в украинских тепличных комбинатах малообъемные и нестабильные", – отмечают аналитики.

Также отмечается, что на рост цен на огурцы повлияло уменьшение объемов импортной продукции. Это дало возможность отечественным производителям частично поднять отпускные цены.

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Цены на огурцы в украинских супермаркетах.

В то же время в сетях супермаркетов наблюдается удешевление огурцов. По информации "Минфина", 9 мая гладкие огурцы продаются в среднем по 76,27 грн/кг – это на 3 гривны меньше по сравнению с ценой 1 мая.

В целом розничные сети установили стоимость огурцов в пределах 68,9-90 гривен за килограмм. В частности:

Auchan – 69,9 грн/кг;

Metro – 59,9 грн/кг;

Megamarket – 90 грн/кг.

Впрочем, вполне вероятно, что в ближайшее время цены на огурцы в супермаркетах снова вырастут. Текущее снижение стоимости может быть обусловлено распродажей партий, закупленных ранее по более низким ценам, после чего на прилавки поступит продукция, приобретенная уже по новым, более дорогим условиям.

Напомним, в украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ.

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