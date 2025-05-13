В Україні може виникнути дефіцит популярного фрукту та його значне здорожчання: названо причини

Унаслідок кліматичної кризи до 2080 року можуть зникнути близько 66% бананових плантацій у Латинській Америці. Це може спричинити дефіцит бананів в Україні та суттєве зростання їхньої вартості. Прогнозується, що вже в найближчі роки банани з недорогого фрукта можуть стати сезонною розкішшю.

Як повідомляє The Guardian, нестача бананів пов’язана з кліматичною кризою, яка серйозно впливає на вирощування цього фрукта в основних країнах-експортерах. Згідно з новим звітом британської організації Christian Aid, до 2080 року майже дві третини територій у Латинській Америці та Карибському регіоні, де нині вирощують левову частку бананів, можуть стати непридатними для їхнього культивування.

Ідеться не лише про віддалену перспективу – уже зараз спостерігається зниження врожайності, поширення шкідників і хвороб, що ускладнює ситуацію.

"Зміна клімату вбиває наш урожай. Це означає, що немає доходу, бо ми нічого не можемо продати. Моя плантація гине. Отже, відбувається смерть", – каже 53-річна Аурелія Поп Хо, фермерка з Гватемали.

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Головними постачальниками бананів до України, особливо в зимові місяці, залишаються Колумбія, Коста-Рика та Гватемала. У 2023–2024 роках до країни було завезено понад 200 тисяч тонн бананів, більшість з яких – сорту Кавендіш, що домінує на світовому ринку. Проте саме цей сорт є одним із найбільш вразливих до змін клімату, оскільки потребує стабільної температури в межах 15–35°C, достатнього рівня вологи та захисту від грибкових захворювань.

Погодні аномалії – часті урагани, посухи чи затоплення – послаблюють рослини: вони втрачають листя, а отже й здатність до фотосинтезу, що робить їх уразливими до інфекцій. Особливо небезпечні хвороби – чорна сигатока, яка скорочує фотосинтетичну активність до 80%, та грибок Fusarium TR4, що уражає кореневу систему і здатен знищити всю плантацію за кілька тижнів.

З огляду на це, в Україні вже в найближчому майбутньому можна очікувати зростання цін на банани, зокрема взимку, коли альтернатив імпорту фактично немає. Деякі роздрібні мережі вже повідомляють про коливання вартості, спричинені затримками постачання та зменшенням обсягів імпорту.

Якщо нинішні кліматичні тенденції збережуться, банани можуть перестати бути доступним фруктом і перетворитися на сезонний делікатес. Організація Christian Aid звертається до розвинених країн із закликом взяти відповідальність: відмовитися від використання викопного палива та надати фінансову підтримку фермерам у регіонах, які найбільше постраждали від змін клімату, попри те, що вони найменше сприяли його поглибленню.

Нагадаємо, в українських супермаркетах впаде ціна на популярний овоч.

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