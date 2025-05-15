Цены на популярные продукты снова пойдут вверх: чего ждать украинцам

Летом 2025 года в Украине прогнозируется снижение стоимости овощной продукции. В частности, цены на огурцы и помидоры уже демонстрируют тенденцию к уменьшению. Благодаря поступлению урожая из открытого грунта, стоимость борщевого набора может уменьшиться на 30-50%. В то же время осенью, в случае повторения прошлогоднего дефицита урожая, возможно существенное подорожание картофеля – на 50-70%, а цена на яйца может достичь 90-100 гривен за десяток.

Об этом в интервью СМИ сообщил директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, все больше украинцев, в том числе и средний класс, вынуждены сокращать расходы на продукты питания. Об этом пишет OBOZ.UA.

Среди главных причин – падение реальных доходов населения, инфляционные процессы и резкий рост цен в некоторых группах товаров, особенно в категории недорогих продуктов. "Украинский средний класс, который никогда не экономил на еде, начал экономить", – отмечает Пендзин.

По результатам опроса, проведенного Центром Разумкова, 46% граждан Украины начали выбирать более доступные по цене продукты или сократили их потребление. Парадокс заключается в том, что именно товары из бюджетного сегмента, такие как хлеб, картофель и овощи, выросли в цене больше всего. Например:

морковь – +350% в год;

свекла – +200%;

картофель – +70%;

борщовый набор в целом – +150%.

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В то же время товары премиумсегмента, от которых отказываются потребители, дорожали гораздо медленнее. В частности:

домашняя колбаса – +6%;

сало – +2,5%;

сыр – +9-12%.

Пендзин отмечает, что рост цен на овощи вызван сразу двумя основными факторами. Во-первых, резко вырос спрос в дешевом ценовом сегменте – все больше украинцев выбирают недорогие продукты. Во-вторых, значительную роль сыграл слабый урожай 2024 года: например, картофеля собрали на 30% меньше, чем обычно.

В результате импорт картофеля в Украину начался только в ноябре – его поставляли из Литвы, Испании и Польши. Это уже совсем другой уровень стоимости с учетом расходов на транспортировку и наценки. "Лето в Украине – традиционно дефляционный период", – объясняет Пендзин, имея в виду, что в это время продукты дешевеют благодаря поступлению урожая из открытого грунта.

Сейчас наблюдается снижение цен на огурцы и помидоры благодаря тепличным поставкам. В то же время решающим фактором будет оставаться то, каким будет лето, ведь именно летний сезон будет формировать картину цен на осень. "А что украинцев неприятно удивит ценой, мы узнаем в сентябре", – отмечает экономист.

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Мясо пока дорожает не существенно, что связано со спадом спроса. "Цены на мясо уже подталкивают к вегетарианству", – иронизирует Пендзин. Он добавляет, что до тех пор, пока не будут расти доходы населения, особенно социально уязвимых категорий, мясо не станет главным фактором инфляции, как это было в прошлом.

Стоимость яиц колеблется, однако не достигает условных "американских" 300 гривен за десяток. Это объясняется прежде всего жестким контролем со стороны Антимонопольного комитета, а также наличием домашнего производства:

в январе цена упала с 82 до 65 грн после оговорки АМКУ;

на Пасху – с 80 до 72 грн.

По прогнозу Пендзина, летом частные хозяйства будут активнее выводить продукцию на рынок, что будет способствовать стабилизации цен. В то же время стоимость яиц в значительной степени определяется ценой комбикормов, которая, в свою очередь, тесно связана с урожаем кукурузы.

Напомним, в украинских супермаркетах упадет цена на популярный овощ.

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