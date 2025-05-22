Без инфляционных сюрпризов: какие продукты в Украине не подорожают и сохранят цену в 2025 году

В ближайшие месяцы стоимость отдельных продуктов в Украине будет оставаться на относительно неизменном уровне. В первую очередь это касается бакалейных товаров, сезонных овощей, яиц и молочной продукции.

В то же время ситуация может изменяться, поскольку на формирование цен влияют разные факторы. Какие продукты сохранят стабильную цену, рассказывает РБК-Украина в своем материале.

По данным Госстата, темпы роста стоимости продуктов питания сейчас приблизились к 20%. Несмотря на это, специалисты указывают на несколько категорий продуктов, где подорожание менее выражено, а в отдельных случаях возможно и временное снижение цен при благоприятных условиях.

В очередном ежемесячном обзоре эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) назвали группы товаров, которые пока демонстрируют ценовую стабильность.

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Подсолнечное масло

По информации УКАБ, в начале месяца цена подсолнечного масла поднялась на 2%. В апреле объемы переработки семян подсолнечника выросли на 7% по сравнению с мартом. Это объясняется сезонным увеличением поступления сырья и умеренным ростом спроса на готовую продукцию.

Специалисты прогнозируют, что запасов сырья будет достаточно для обеспечения стабильного производства, которое должно удержать цены от роста. По состоянию на начало мая средняя цена бутылки подсолнечного масла (850 мл) составила 76,7 грн, что на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.

Рис

Цены на рис остаются стабильными, а его стоимость сейчас на 13% ниже, чем в этот же период прошлого года. Поскольку в Украине черты в основном импортируются, его ценообразование в значительной степени зависит от ситуации на мировых рынках.

Глобальные цены на рис снизились до самых низких показателей за последние годы. Это связано с укреплением индийской валюты, большими запасами риса в Индии – ключевом мировом экспортере – и рекордным урожаем в азиатских странах, что сдерживает ценовой рост. По данным ФАО, в текущем году объем предложения риса в мире на 27% превысит спрос, что будет способствовать ценовой стабильности.

В мае средняя цена шлифованного риса составляет 50,1 грн. за килограмм.

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Молочные продукты

По данным УКАБ, в начале мая 2025 г. ситуация на украинском рынке молочной продукции остается стабильной. Уже второй месяц средние закупочные цены практически не меняются. Колебания розничных цен от 1% до 6% в зависимости от конкретного вида продукции.

В период с января по март в Украине было произведено 1447,3 тыс. тонн молока, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. Ожидается, что внутренний спрос со стороны населения остается невысоким, однако существенного удешевления молочных товаров в ближайшее время не прогнозируется.

Яйца

В первой половине года цены на яйца росли, однако после Пасхи, как и предполагали эксперты, стоимость начала снижаться. За последний месяц средняя цена уменьшилась на 5% и сейчас составляет 72,3 грн за десяток.

В дальнейшем ожидается дальнейшее удешевление, что связано с увеличением предложения частных домохозяйств и благоприятными погодными условиями. Во второй половине года яйца вполне могут войти в список продуктов со стабильной или даже нисходящей ценой.

Сезонные овощи

С увеличением объемов как украинских овощей, так и импортной продукции цены начинают корректироваться. В течение сезона созревания таких овощей как огурцы, помидоры, капуста, морковь, свекла и картофель, ожидается снижение стоимости. При этом цены будут оставаться стабильными, по меньшей мере, до начала осеннего похолодания.

В частности, за последний месяц огурцы подешевели на 31%, а томаты на 21% в розничном сегменте. Такая тенденция связана с активным поступлением тепличной продукции украинского производства и стабильными импортными поставками. В ближайшие недели цены на огурцы могут снизиться еще на 5–10%.

Как подчеркнул аналитик УКАБ Максим Гопка в комментарии для РБК-Украина, дальнейшее движение цен во многом будет зависеть от погодных условий, однако ценовая динамика этого года будет отличаться от прошлогодней.

Ранее мы рассказывали, что в Украине ощутимо снизились цены на картофель.

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