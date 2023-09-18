Порушують сімейну злагоду: які три речі варто забрати зі спальні

Згідно з народними прикметами, інтер‘єр спальні впливає на життя сімейної пари. Вважається, що якщо у приміщенні знаходяться лише "позитивні" речі, то чоловік та дружина рідко будуть сваритись, пише Pixel inform.

Але є й предмети, які можуть завдати шкоди атмосфері кохання. Якщо їх вчасно не прибрати зі спальні, то стосунки між подружжям можуть стати напруженими. Не виключені серйозні сварки та розірвання шлюбу.

Дзеркало

Згідно з повір’ями, краще уникати розміщення дзеркала у спальні. Якщо ця річ все ж таки знаходиться в приміщенні, то її не рекомендується ставити напроти ліжка.

Особливо обережно слід ставитися до дзеркальних поверхонь з тріщинами.

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Телевізор

Цей пристрій може здатися незамінним для багатьох. Адже людям, що валяються на ліжку, часто хочеться дивитися улюблені телепередачі та фільми.

Проте краще прибрати телевізор з приміщення. Вважається, що наявність телевізора у спальні може вплинути на відносини у подружжі негативно.

Замість того, щоб переглядати телепрограми, краще почитати книгу чи послухати музику.

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Фікус

Згідно з повір’ями, ця рослина може мати негативний вплив на взаємини подружжя. Особливо якщо вона росте в тому приміщенні, де чоловік та дружина проводять багато часу разом.

Нагадаємо, ми вже писали про прикмети, які попереджають про нещастя, біди та хвороби.