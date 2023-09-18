Нарушают семейное согласие: какие три вещи следует забрать из спальни

Согласно народным приметам, интерьер спальни влияет на жизнь семейной пары. Считается, что если в помещении находятся только "положительные" вещи, муж и жена редко будут ссориться, пишет Pixel inform.

Но есть и предметы, которые могут нанести вред атмосфере любви. Если их вовремя не убрать из спальни, отношения между супругами могут стать напряженными. Не исключены серьезные ссоры и расторжение брака.

Зеркало

Согласно поверьям, лучше избегать размещения зеркала в спальне. Если эта вещь все же находится в помещении, ее не рекомендуется ставить напротив кровати.

Особенно осторожно следует относиться к зеркальным поверхностям с трещинами.

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Телевизор

Это устройство может показаться незаменимым для многих. Ведь людям, валяющимся на кровати часто хочется смотреть любимые телепередачи и фильмы.

Однако лучше убрать телевизор из помещения. Считается, что наличие телевизора в спальне может повлиять на отношения супругов негативно.

Вместо того чтобы просматривать телепрограммы, лучше почитать книгу или послушать музыку.

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Фикус

Согласно поверьям, это растение может оказать негативное влияние на взаимоотношения супругов. Особенно если она растет в том помещении, где супруги проводят много времени вместе.

Напомним, мы уже писали о приметах, предупреждающих о несчастьях, бедах и болезнях.