Эти приметы свидетельствуют, что в вашей квартире поселилось зло

Некоторые приметы могут предупреждать о несчастьях, бедах и болезнях, если не игнорировать их. В эти знаки верили еще наши предки.

Однако, что вы в опасности даже в собственном доме, могут свидетельствовать появление насекомых, засохшее растение, рваная штора и т.д. Не стоит игнорировать приметы, посылающие высшие силы.

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На какие приметы следует обратить внимание в собственной квартире:

1. Появление тараканов, муравьев, мух или клопов. Это указывает на то, что вскоре кто-нибудь из жильцов дома может заболеть.

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2. Наручные часы остановились. Эта примета свидетельствует о возможных финансовых проблемах. Если же остановились настенные часы – к проблемам со здоровьем.

3. Если порвалась или упала штора, то жителей квартиры ожидают конфликты и ссоры с соседями.

4. Если засохшее растение, то следует ожидать "черную полосу", неудачи и неприятности.

5. Если зеркало разбилось или треснуло, то следует готовиться к ухудшению самочувствия, проблем в личной жизни и болезней.

6. Если лампочка, которую вы недавно приобрели, потухла, то супругов могут ожидать ссоры.

7. Кроме этого, не стоит оставлять открытыми окно, балкон и форточку, если уходите из дома. Иначе есть риск потерять деньги.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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