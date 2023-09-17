Шесть примет, предупреждающих о несчастьях, бедах и болезнях

Народные приметы и запреты на кухне, свидетельствующие о несчастьях и бедах

Издавна считалось, что некоторые события в жизни происходят не случайно. Они предупреждают о болезни кого-то из членов семьи, несчастья или другой беде.

Верить или не верить в подобные предрассудки – личное дело каждого. Однако важно знать, на какие детали следует обращать внимание.

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Какие шесть примет следует остерегаться и почему:

1. Если разбилась тарелка или чашка, то следует готовиться к несчастью. Но помните, что руками нельзя трогать осколки, собирать их надо веником.

2. Если посуда треснула в руках гостя, то этот человек думает что-то плохое о хозяевах дома.

3. Если резать что-нибудь на столе, то можно готовиться к разводу или конфликтам в отношениях.

4. Оставить нож в хлебе после нарезания – плохая примета, поскольку так вы назовете на семью голод и финансовые проблемы.

5. Нельзя одолжить соль кому-либо, поскольку так вы отдадите свое счастье и удачу.

6. Если вы привыкли смахивать хлебные крошки со стола рукой, то стоит избавиться от такой привычки. Такими действиями вы "приглашаете" нищету в свой дом. Используйте тряпку, чтобы убирать крошки со стола.

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Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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