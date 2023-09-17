Шість прикмет, які попереджають про нещастя, біди та хвороби

Здавна вважалося, що деякі події в житті відбуваються невипадково. Вони попереджають про хворобу когось із членів родини, нещастя або інше лихо.

Вірити чи не вірити у подібні забобони – особиста справа кожного. Проте важливо знати, на які деталі треба звертати увагу.

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Які шість прикмет треба остерігатися та чому:

1. Якщо розбилася тарілка або чашка, то варто готуватися до нещастя. Але пам'ятайте, що руками не можна чіпати осколки, збирати їх треба віником.

2. Якщо посуд тріснув в руках гостя, то ця людина думає щось погане про господарів дому.

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3. Якщо різати щось на столі, то можна готуватися до розлучення або конфліктів у стосунках.

4. Залишити ніж в хлібі після нарізування – погана прикмета, оскільки так ви накличете на родину голод та фінансові проблеми.

5. Не можна позичити сіль кому-небудь, оскільки так ви віддасте своє щастя й удачу.

6. Якщо ви звикли змахувати хлібні крихти зі столу рукою, то варто позбутися такої звички. Такими діями ви "запрошуєте" злидні у свій дім. Використовуйте ганчірку, щоб прибирати крихти зі столу.

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Нагадаємо, що заборони та забобони в Україні відіграли значну роль у формуванні культурної самобутності країни. Тому UAportal розповідає про найбільш поширені забобони та заборони, які існують в українському побуті та сімейному житті.

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