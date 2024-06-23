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Порушення з боку ТЦК: куди скаржитися, список номерів

Билім Олена

Порушення з боку ТЦК: куди скаржитися, список номерів
Куди можна подати скаргу на ТЦК

В Україні працює гаряча лінія, куди можна звернутися у випадку, якщо ви вважаєте, що працівники Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) перевищили свої повноваження.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ України наголошують, що у разі, якщо ви стали свідком або жертвою перевищення повноважень з боку працівників Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), ви можете звернутися на гарячу лінію: 0 800 301 937.

Гаряча лінія створена для надання допомоги громадянам України у випадках, коли працівники ТЦК та СП діють з порушенням законодавства.

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Крім загальноукраїнського номера, у кожній області України також діють окремі контактні номери ТЦК та СП, куди можна звернутися за консультацією з питань мобілізації, соціальної підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

Контактні номери ТЦК та СП вашої області можна знайти на офіційних сайтах Міністерства оборони України або на сторінках ТЦК та СП у соціальних мережах.

Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces
Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces
Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces
Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces
Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces
Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces
Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces
Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces
Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces
Як подати скаргу на ТЦК та СП. Джерело: facebook.com/UALandForces

Звертайтеся на гарячу лінію або до ТЦК та СП вашої області, якщо ви маєте сумніви щодо законності дій працівників цих органів 

ОК Північ

  • Київський МТЦК та СП: (066) 033 78 17 (цілодобово)
  • Київський ОТЦК та СП: (066) 033 78 26 (08:00-19:00)
  • Житомирський ОТЦК та СП: (066) 033 78 86 (08:00-18:00)
  • Чернігівський ОТЦК та СП: (066) 033 27 54 (08:00-18:00)
  • Черкаський ОТЦК та СП: (066) 033 78 93 (08:00-17:00)
  • Сумський ОТЦК та СП: (066) 032 89 20 (08:00-18:00)
  • Полтавський ОТЦК та СП: (066) 032 89 24 (08:00-18:00)

ОК Південь

  • Кіровоградський ОТЦК та СП: (066) 033 79 62 (цілодобово)
  • Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 033 79 52 (цілодобово)
  • Одеський ОТЦК та СП: (066) 033 79 37 (цілодобово)
  • Вінницький ОТЦК та СП: (066) 033 79 65 (цілодобово)
  • Херсонський ОТЦК та СП: (066) 033 79 42 09:00-18:00

ОК Захід

  • Закарпатський ОТЦК та СП: (066) 033 80 24 (цілодобово)
  • Івано-Франківський ОТЦК та СП: (066) 033 80 59 (цілодобово)
  • Тернопільський ОТЦК та СП: (066) 033 80 49 (08:00-18:00)
  • Хмельницький ОТЦК та СП: (066) 033 80 94 (9:00-17:00)
  • Волинський ОТЦК та СП: (066) 033 79 88 (08:00-18:00)
  • Львівський ОТЦК та СП: (066) 033 79 91 (цілодобово)
  • Рівненський ОТЦК та СП: (066) 033 79 81 (цілодобово)
  • Чернівецький ОТЦК та СП: (066) 033 80 61 (цілодобово)

ОК Схід

  • Дніпропетровський ОТЦК та СП: (066) 033 81 05 (08:30-16:30)
  • Запорізький ОТЦК та СП: (066) 033 81 29 (цілодобово)
  • Харківський ОТЦК та СП: (066) 033 81 62 (09:00-18:00)
  • Донецький ОТЦК та СП: (066) 033 81 35 (цілодобово)
  • Луганський ОТЦК та СП: (066) 033 81 69 (цілодобово)

Гаряча лінія КСВ ЗС України: 0 800 301 937

Нагадаємо, ми повідомляли, у яких випадках ТЦК можуть повторно направити повістку

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