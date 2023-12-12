"Наші герої": Зеленський показав відео, де ЗСУ відбили терикон у Горлівці, окупованої з 2014 року

Військові з 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, відзначеної своїм героїчним врятованим териконом у Горлівці від російських окупантів.

Штурмовики успішно взяли позиції ворога, і тепер над завойованим териконом у місті гордо висить прапор України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram.

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"Наші герої – штурмова група 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, королівської бригади. Попри складні умови, відбила один із териконів у межах Горлівки та захопила позиції противника. Тепер над териконом майорить наш прапор. Горлівка – це Україна! Донбас – це Україна!" – написав глава держави.

Президент також поділився відео з героїчними захисниками.

"З Днем Сухопутних військ України! Позаду нас – наша українська Горлівка. Наш Донецьк. Донбас – це Україна! Ми обов'язково переможемо!" – запевнили вони, розгортаючи на вершині терикону синьо-жовтий стяг.

Воїни також обіцяли, що скоро синьо-жовтий стяг майорітиме й над самою Горлівкою, а також над іншими містами України, що наразі перебувають під окупацією росії.

У ході операції захисники також поповнили обмінний фонд, захопивши у полон п'ятьох окупантів на териконі.

Нагадаємо, росія дронами обстріляла портову інфраструктуру.

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