Знайшли океани: Вчені вважають, що інопланетне життя є на супутниках Урана

Вчені знайшли на 4-х супутниках Урану океани, в яких може бути позаземне життя

Дослідники за допомогою космічного телескопа здійснили нові спостереження за планетою Уран та її супутниками. За даними NASA, чотири супутники Урана – Аріель, Умбріель, Титанія та Оберон – можуть мати океани, що знаходяться під їхньою крижаною поверхнею. Це відкриття викликає зацікавлення вчених, оскільки такі океани можуть бути потенційними місцями існування позаземного життя. Про це пише видання Mirror.

Читайте також: Чому людству не вдасться стримати глобальне потепління на планеті

Космічний апарат "Вояджер-2" NASA відвідав Уран у 1986 році, і отримані ним дані все ще вивчаються. Експерти аналізували ці дані і прийшли до висновку, що наявність океанів на супутниках Урана можлива. Ці океани, розташовані на значній глибині під поверхнею, можуть бути унікальними середовищами для розвитку життя.

Джулі Кастілло-Рожес, провідна авторка дослідження, зауважила, що раніше вчені вже знаходили докази існування океанів на інших небесних тілах. Ці нові дослідження дозволяють краще розуміти можливі механізми, що призводять до формування океанів, а також їх зв'язок з наявністю води та внутрішнім теплом на різних об'єктах Сонячної системи.

Відкриття існування океанів на супутниках Урана викликає нові запитання та стимулює подальші дослідження. Надалі вчені планують зосередитися на подальшому вивченні цих місць та пошуку додаткових доказів позаземного життя в Сонячній системі.

Нагадаємо, астрономи змогли зафіксувати радіосигнал з далекої галактики, на відстані 8,8 мільярда світлових років від Землі. Він може бути пов'язаний з інопланетною цивілізацією.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!