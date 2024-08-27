Нацбанк назвав дату введення лімітів на перекази з картки на картку

З 1 жовтня 2024 року Національний банк України вводить тимчасовий ліміт на перекази з картки на картку в розмірі 150 000 грн на місяць для фізичних осіб. Це обмеження діятиме протягом шести місяців та стосуватиметься лише вихідних переказів на рахунки інших осіб, але не зачепить волонтерів і тих, чиї доходи перевищують встановлену суму.

Головна мета цього нововведення – запобігти використанню платіжної інфраструктури у протиправних цілях, зокрема через рахунки так званих "дропів". Це особи, які надають свої банківські рахунки для переказу та "відмивання" незаконних коштів. Згідно з оцінками НБУ, через такі рахунки може проходити до 200 млрд грн на рік.

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НБУ зазначає, що переважна більшість клієнтів банків – близько 98% – не перевищують місячний ліміт у 150 000 грн під час переказів. Тому введені обмеження не вплинуть на їхні фінансові операції, але допоможуть стримати зростання тіньової економіки.

Для боротьби з використанням ринку платіжних послуг у протиправних цілях НБУ планує впровадити кілька додаткових заходів. Серед них – посилення контролю за фінансовими операціями, збільшення штрафів для порушників та створення реєстру осіб, чиї рахунки були залучені в незаконні схеми.

Водночас волонтери, які займаються благодійною діяльністю, не підпадатимуть під дію нових лімітів. НБУ провів консультації зі спільнотою волонтерів і вніс відповідні зміни, щоб захистити їхні перекази від обмежень. Волонтери, що відповідають певним критеріям, будуть ідентифіковані банками, і їхня діяльність не зазнає впливу від нових правил.

Національний банк України сподівається, що протягом шести місяців дії ліміту вдасться розробити ефективні рішення, які дозволять знизити ризики використання банківської системи у тіньових схемах і забезпечити захист законних фінансових операцій.

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