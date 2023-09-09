Нацгвардійці ефектно знищили 'Сонцепьок' окупантів (вибухове відео)

Українські військові продовжують знищувати ворожу техніку на різних ділянках фронту. Зокрема, бійці аеророзвідки 27-ої бригади Нацгвардії ліквідували важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок".

Нацгвардійці виявили та знищили російську техніку вночі. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

"Припекли "Солнцепек". Аеророзвідка 27-ої бригади Нацгвардії у дії. Працюємо системно по техніці ворога", – йдеться у повідомленні.

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На відео можна побачити, як оператори безпілотника непомітно скинули боєприпас на важку вогнеметну систему. Боєкомплект "Сонцепьока" потужно вибухнув та підпалив все довкола.

Точний час та місце знищення військової техніки окупантів не повідомляються з міркувань безпеки.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман заявив, що російські військові до останнього битимуться за Токмак у Запорізькій області.

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