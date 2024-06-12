Нацгвардійці потужно ліквідували особовий склад окупантів на Харківщині (відео)

Українські військовослужбовці методично знищують особовий склад окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої тривають на Харківщині.

У населеному пункті Глибоке українські захисники виявили особовий склад російських загарбників та знищили його. Відео бойової роботи оприлюднила 5 Слобожанська бригада Національної гвардії України у Facebook.

"Групою аеророзвідки 5-ї Слобожанської бригади НГУ в населеному пункті Глибоке був виявлений особовий склад російських загарбників. Ворог намагався укритись в одному з покинутих місцевими жителями будинків", – йдеться у повідомленні.

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Командування бригади вирішило завдати удару по противнику та його позиції. Групою "Vano" при застосуванні двох ударних FPV дронів Shrike ворог був знешкоджений.

Нагадаємо, у Донецькій області Сили оборони України вдарили з РСЗВ "HIMARS" по місцю базування 200-ї окремої мотострілецької бригади Збройних сил росії. Окупанти були розміщені у приміщенні заводу Knauf у Соледарі.

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