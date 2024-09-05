Нацгвардійці на Покровському напрямку 'викрали' в окупантів танк Т-72 (відео)

Бійці бригади оперативного призначення "Кара-Даг" (15 бригада оперативного призначення НГУ імені Героя України лейтенанта Богдана Завади) на Покровському напрямку фронту затрофеїли ворожу техніку. Цього разу до рук нацгвардійців потрапив танк Т-72.

Відео роботи бійців бригади "Кара-Даг" оприлюднив командувач Національної гвардії України Олександр Півненко. За його даними, захопити танк вдалося поблизу Покровська на Донеччині.

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"Бійці 15-ї бригади Національної гвардії "Кара-Даг"на Покровському напрямку під ворожим обстрілом і серед боїв затрофеїли російський танк Т-72. Поблизу місця, де знаходився танк противника, гвардійці дочекалися моменту, коли екіпаж покине бронетехніку, після чого "вилучили" танк і повернулися до своїх позицій. Надалі техніка працюватиме в інтересах підрозділу", – зауважив командувач НГУ.

В мережі з'явилося й інше відео цього "викрадення". Оператори дрона спостерігають за танком, що швидко їде у бік позицій Сил оборони. З їхніх коментарів стає зрозуміло, що це бійці 15-ї бригади "викрали" танк у російських бойовиків та мчать на ньому до свого базування.

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