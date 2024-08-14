Українські сили залучили до боїв на Донбасі 30 собак-роботів з Британії (фото, відео)

Українські військові отримали роботів-собак. Ці інноваційні машини призначені для виконання найнебезпечніших завдань на фронті, таких як розвідка, виявлення мін та доставка боєприпасів.

Як стало відомо Bild, українські військові вже протестували модель робота-собаки "BAD One", яка демонструє вражаючі можливості. Робот здатний швидко рухатися, перестрибувати перешкоди, а також оснащений сучасними системами навігації та тепловізійними камерами. Це дозволяє йому ефективно оглядати місцевість, виявляти замасковані об'єкти та передавати дані оператору в режимі реального часу.

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Однією з ключових переваг "BAD One" є його низький профіль, що ускладнює його виявлення противником. Крім того, робот-собака може перевозити до 7 кг вантажу, що дозволяє використовувати його для доставки боєприпасів, медикаментів або інших необхідних речей у небезпечні зони.

Бійці Kurt & Company group з роботом-собакою. Джерело: Instagram/@kurt_company_group

Бійці Kurt & Company group з роботом-собакою. Джерело: Instagram/@kurt_company_group

Бійці Kurt & Company group з роботом-собакою. Джерело: Instagram/@kurt_company_group

Робопси на війні допомагають не лише розвідці. Джерело: LightRocket via Getty Images, Instagram/@kurt_company_group

Вартість робоспсів становить від 4000 до 8000 євро. Ними керують оператори. Виявити технологічних бійців складно, оскільки вони безшумно крадуться по полю бою в радіусі 3,5 км протягом 5 годин.

Стало відомо, що першими роботів-собак випробували бійці 28 окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу.

Зокрема, фото та відео бійців Сил оборони України з робопсами публікують в себе у соцмережах воїни підрозділу Курта (Kurt & Company Group), що воюють у складі 28 ОМБР.

Собаки роботи на службі у 28 ОМБр. Джерело: t.me/kurt_compani_group

Собаки роботи на службі у 28 ОМБр. Джерело: t.me/kurt_compani_group

Собаки роботи на службі у 28 ОМБр. Джерело: t.me/kurt_compani_group

Собаки роботи на службі у 28 ОМБр. Джерело: t.me/kurt_compani_group

Собаки роботи на службі у 28 ОМБр. Джерело: t.me/kurt_compani_group

Собаки роботи на службі у 28 ОМБр. Джерело: t.me/kurt_compani_group

Собаки роботи на службі у 28 ОМБр. Джерело: t.me/kurt_compani_group

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