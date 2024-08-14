Украинские силы привлекли к боям на Донбассе 30 собак-роботов из Британии (фото, видео)

Украинские военные получили роботов-собак. Эти инновационные машины предназначены для выполнения наиболее опасных задач на фронте, таких как разведка, обнаружение мин и доставка боеприпасов.

Как стало известно Bild, украинские военные уже протестировали модель робота-собаки "BAD One", которая демонстрирует поразительные возможности. Робот способен быстро двигаться, перепрыгивать помехи, а также оснащен современными навигациями и тепловизионными камерами. Это позволяет эффективно осматривать местность, обнаруживать замаскированные объекты и передавать данные оператору в режиме реального времени.

Вас также заинтересует: ВСУ отплатили кадыровцу за издевательство над украинским котиком: момент мести на видео

Одним из ключевых преимуществ "BAD One" является его низкий профиль, что затрудняет его обнаружение противником. Кроме того, робот-собака может перевозить до 7 кг груза, что позволяет использовать его для доставки боеприпасов, медикаментов или других необходимых вещей в опасные зоны.

Бойцы Kurt & Company group с роботом-собакой. Источник: Instagram/@kurt_company_group

Бойцы Kurt & Company group с роботом-собакой. Источник: Instagram/@kurt_company_group

Бойцы Kurt & Company group с роботом-собакой. Источник: Instagram/@kurt_company_group

Робопсы на войне помогают не только разведке. Источник: LightRocket via Getty Images, Instagram/@kurt_company_group

Стоимость робопссов составляет от 4000 до 8000 евро. Ими управляют операторы. Выявить технологических бойцов сложно, поскольку они бесшумно воруются по полю боя в радиусе 3,5 км в течение 5 часов.

Стало известно, что первыми роботами-собаками опробовали бойцы 28 отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

В частности, фото и видео бойцов Сил обороны Украины с робопсами публикуют у себя в соцсетях воины подразделения Курта (Kurt & Company Group), воюющие в составе 28 ОМБР.

Собаки работы на службе в 28 ОМБр. Источник: t.me/kurt_compani_group

Собаки работы на службе в 28 ОМБр. Источник: t.me/kurt_compani_group

Собаки работы на службе в 28 ОМБр. Источник: t.me/kurt_compani_group

Собаки работы на службе в 28 ОМБр. Источник: t.me/kurt_compani_group

Собаки работы на службе в 28 ОМБр. Источник: t.me/kurt_compani_group

Собаки работы на службе в 28 ОМБр. Источник: t.me/kurt_compani_group

Собаки работы на службе в 28 ОМБр. Источник: t.me/kurt_compani_group

Ранее сообщалось, что украинский стартап представил новую роботизированную турель для гранатомета МК-19.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!