Український стартап представив нову роботизовану турель для гранатомета МК-19: характеристики

Український військовий стартап Frontline оголошує про запуск "Бурі", роботизованої турелі для гранатомета МК-19. Ця автоматизована система дозволить ЗСУ зробити ще один крок до роботизації передової.

"Буря" розроблена з урахуванням запитів військових та виробників НРК. Вона важить 47 кг, тому може бути розгорнута вручну на тринозі або доставлена до місця роботи за допомогою логістичної платформи. Оснащена автоматизованою системою наведення та ведення вогню, турель забезпечує швидке реагування на загрози та точне ураження цілей.

Ключові характеристики роботизованої турелі "Буря":

Дистанційне керування, наведення та стрільба на відстані 50-100 м

Націлювання через БПЛА і Кропиву

Система гасіння віддачі для кращої кучності

Кількість боєприпасів: 32 - 64 шт

Вага: 47 кг

Головною перевагою турелі є її мобільність. Невисока вага та компактні габарити не створюють обмежень для її транспортування цивільними автомобілями. Також детально розроблена софтверна частина дозволяє зручно націлюватись за допомогою ноутбука або планшета, перебуваючи в укритті на відстані від турелі. В "Бурі" передбачена інтеграція з актуальними державними та приватними системами ситуаційної обізнаності.

Турель вже пройшла дослідницькі тестування та знаходиться на стадії кодифікації.

"Ми в компанії Frontline віримо, що воювати мають роботи, а не люди. Ми раді представити "Бурю" як частину концепту роботизованої передової. Роботи мають вести розвідку, коригування, логістику та ураження як з повітря, так і з землі," — коментує реліз турелі Євген Третяк, CEO компанії Frontline.

Frontline - українська MilTech компанія, відкрита в серпні 2023 року чотирма українцями. З 2014 року на рахунку засновників ряд розробок для ЗСУ, які впроваджені у війська та успішно виконують свою роботу. Зараз компанія зосереджена на створенні повітряних та наземних комплексів для роботизованої оборони та штурму.

Для отримання додаткової інформації про "Бурю" та її можливості, відвідайте сайт (frontline-robotics.tech) або зверніться за адресою [email protected] або за телефоном +38 (063) 568-89-70 (WhatsApp та Signal).

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