Украинский стартап представил новую роботизированную турель для гранатомета МК-19: характеристики

Украинский военный стартап Frontline объявляет о запуске "Бури", роботизированной турели для гранатомета МК-19. Эта автоматизированная система позволит ВСУ сделать еще один шаг к работе передовой.

"Буря" разработана с учетом запросов военных и производителей НРК. Она весит 47 кг, поэтому может быть развернута вручную на треноге или доставлена на место работы с помощью логистической платформы. Оснащенная автоматизированной системой наведения и ведения огня, турель обеспечивает быстрое реагирование на угрозы и точное поражение целей.

Ключевые характеристики роботизированной турели "Буря":

Дистанционное управление, наводка и стрельба на расстоянии 50-100 м

Нацеливание через БПЛА и Крапив.

Система гашения отдачи для лучшей кучности

Количество боеприпасов: 32 – 64 шт

Вес: 47 кг

Главным преимуществом турели есть ее мобильность. Невысокий вес и компактные габариты не создают ограничений для транспортировки гражданскими автомобилями. Также подробно разработанная софтверная часть позволяет удобно нацеливаться с помощью ноутбука или планшета, находясь в укрытии на расстоянии от турели. В "Буре" предусмотрена интеграция с актуальными государственными и частными системами ситуационной осведомленности.

Турель уже прошла исследовательское тестирование и находится на стадии кодификации.

"Мы в компании Frontline верим, что воевать должны работы, а не люди. Мы рады представить "Бурю" как часть концепта роботизированной передовой. Работы должны вести разведку, корректировку, логистику и поражение как с воздуха, так и с земли", – комментирует релиз турели Евгений Третяк, CEO Frontline.

Frontline – украинская MilTech компания, открытая в августе 2023 года четырьмя украинцами. С 2014 года на счету учредителей ряд разработок для ВСУ, внедренных в войска и успешно выполняющих свою работу. В настоящее время компания сосредоточена на создании воздушных и наземных комплексов для роботизированной обороны и штурма.

Для получения дополнительной информации о "Бурю" и ее возможностях посетите сайт (frontline-robotics.tech) или обратитесь по адресу [email protected] или по телефону +38 (063) 568-89-70 (WhatsApp и Signal) .

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