Науковий прорив: жива миша стала прозорою (відео)

Команда дослідників здійснила несподіваний прорив, зробивши живу мишу тимчасово прозорою за допомогою звичайного жовтого харчового барвника. Цей науковий експеримент відкриває нові горизонти для медичної діагностики та досліджень.

Дослідження опубліковано в журналі Science. Секрет цієї технології полягає в особливостях взаємодії світла з різними матеріалами.

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Прозора шкіра миші. Джерело: Gail Rupert / Stanford University / NSF Прозора шкіра миші. Джерело: Gail Rupert / Stanford University / NSF

Вчені з'ясували, що додавання жовтого харчового барвника до шкіри змінює її оптичні властивості, роблячи її прозорою для видимого світла. Це дозволяє безпосередньо спостерігати за внутрішніми органами і процесами в організмі.

Цей метод має величезний потенціал для застосування в медицині. Завдяки прозорості шкіри спроститься діагностика захворювань, зокрема, лікарі зможуть виявляти ракові пухлини та інші патології на ранніх стадіях. Хірурги зможуть точніше проводити операції, мінімізуючи пошкодження здорових тканин. Вчені зможуть детально вивчати функціонування живих організмів на клітинному рівні.

Досягнення оптичної прозорості у живих мишей за допомогою поглинаючих молекул барвника. Джерело: Guosong Hong/Stanford University Досягнення оптичної прозорості у живих мишей за допомогою поглинаючих молекул барвника. Джерело: Guosong Hong/Stanford University

Дослідники підкреслюють, що використовуваний харчовий барвник є абсолютно безпечним для організму. Він легко виводиться з організму природним шляхом.

Цей прорив відкриває нові перспективи для розвитку медицини. Вчені вже працюють над удосконаленням цієї технології, щоб зробити її більш ефективною і безпечною для застосування на людях. Можливо, в недалекому майбутньому прозорість шкіри стане рутинною процедурою в лікарнях, допомагаючи рятувати життя мільйонів людей.

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