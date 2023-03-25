Нависла велика небезпека: астролог назвав міста України, які атакуватиме Росія

Росія найближчим часом не припинить атак проти України, найскладніша ситуація складеться у Запоріжжі, Харкові та Херсоні. Однак українські військові впевнено відбиватимуть атаки ворога, є ймовірність, що війна закінчиться вже цього року.

Про це УНІАН заявив астролог Влад Росс. За його словами, не варто турбуватися хіба що західним регіонам України – у Росії закінчуються далекобійні ракети, ресурсів на удари не буде.

"У Мелітополі найближчим часом можуть йти жорстокі бої. Місто може бути зруйноване. Можливо, те саме чекає ще на Джанкой. Можу заспокоїти, що таких ситуацій, як у Бахмуті, більше ніде не буде. Це місто Путін взагалі стер з лиця Землі. Там уже не житимуть люди", – зазначив він.

Росс наголосив, що Бахмут стане містом-музеєм. Буча, Харків та Маріуполь будуть повністю відновлені, вони повернуться до мирного життя.

Як повідомляв UAportal, ясновидець та екстрасенс Валерій Шатілович заявив, що Україна отримає багато перемог у 2023 році, проте повної деокупації не буде. Крим може бути повернуто нашій країні дипломатичним шляхом, вирішення питання затягнеться на роки.

У свою чергу, астролог Дмитро Уранус заявив, що загроза вторгнення з боку Білорусі буде в квітні 2023 року, проте ворожі війська влаштують лише відволікаючий маневр. Найважчі бойові дії на сході та півдні України будуть йти у травні та червні, ЗСУ знищать практично всіх російських мобілізованих.

Уранус також додав, що Росія має зазнати поразки у війні проти України, лише у разі повного розгрому окупантів подальшої агресії Кремля можна уникнути. Якщо ЗСУ доведуть війну до кінця, то переговори про капітуляцію РФ відбудуться вже 2023 року.

Він підкреслив, що війська Росії після відступу з Херсона не наважаться знову атакувати місто, їм більше нема чим вести наступальні дії на цьому напрямі. Крім того, підриви мостів буквально відрізали їм шлях назад.