Нависла большая опасность: астролог назвал города Украины, которые будет атаковать Россия

Россия в ближайшее время не прекратит атак против Украины, самая сложная ситуация сложится в Запорожье, Харькове и Херсоне. Однако украинские военные будут уверенно отражать атаки врага, есть вероятность, что война закончится уже в этом году.

Об этом УНИАН заявил астролог Влад Росс. По его словам, не стоит беспокоиться разве что западным регионам Украины – в России заканчиваются дальнобойные ракеты, ресурсов на удары не будет.

"В Мелитополе в ближайшее время могут идти жестокие бои. Город может быть разрушен. Возможно, то же самое ждет еще Джанкой. Могу успокоить, что таких ситуаций, как в Бахмуте, больше нигде не будет. Этот город Путин вообще стер с лица Земли. Там уже не будут жить люди", – отметил он.

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Росс подчеркнул, что Бахмут станет городом-музеем. Буча, Харьков и Мариуполь будут полностью восстановлены, они вернутся к мирной жизни.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.