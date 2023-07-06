Названо функцію iPhone, яку можна спокійно вимкнути, щоб заощаджувати заряд батареї

Деякі необов'язкові функції на iPhone можуть споживати значну кількість енергії батареї. Багатьох користувачів цікавить, як подовжити час автономної роботи свого мобільного телефону. Іноді заряд батареї може швидко знижуватися через функції, які не є обов'язковими для повсякденного використання.

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Один простий лайфхак може допомогти зберегти заряд вашого iPhone на більш тривалий період. Цей лайфхак опублікував ресурс Gizchina.

Суть лайфхака полягає в тому, щоб вимкнути тактильний зворотний зв'язок для клавіатури. Це дозволить зберегти заряд батареї вашого iPhone на довше.

Вимкнення тактильного зворотного зв'язку для клавіатури дійсно може зекономити заряд батареї. Це пов'язано з тим, що без цієї настройки пристрій не буде вібрувати або надавати тактильний відгук під час набору тексту.

Тактильний зворотний зв'язок під час використання клавіатури використовує багато енергії акумулятора. Щасливо, ця опція не включена за замовчуванням. Щоб вимкнути цю настройку, виконайте прості кроки:

Відкрийте "Налаштування" на вашому iPhone. Виберіть "Звуки та тактильні відчуття". Перейдіть до "Зворотній зв'язок із клавіатурою". Вимкніть опцію тактильного зворотного зв'язку, щоб зберегти заряд батареї.

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