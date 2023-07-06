Названа функция iPhone, которую можно спокойно отключить, чтобы экономить заряд батареи

Некоторые необязательные функции iPhone могут потреблять значительное количество энергии батареи. Многих пользователей интересует, как продлить время автономной работы мобильного телефона. Иногда заряд батареи может быстро снижаться из-за функций, не обязательных для повседневного использования.

Читайте также: Как нельзя заряжать мобильный телефон, чтобы он прослужил как можно дольше

Один простой лайфхак может помочь сохранить заряд вашего iPhone на более продолжительный период. Этот лайфхак опубликовал ресурс Gizchina.

Суть лайфхака состоит в том, чтобы отключить тактильную обратную связь для клавиатуры. Это позволит сохранить заряд батареи вашего iPhone на длиннее.

Выключение тактильной обратной связи для клавиатуры может сэкономить заряд батареи. Это связано с тем, что без этой настройки устройство не вибрирует или предоставляет тактильный отклик при наборе текста.

Видео дня

Тактильная обратная связь при использовании клавиатуры использует много энергии аккумулятора. Счастливо, эта опция не включена по умолчанию. Чтобы отключить эту настройку, выполните следующие действия.

Откройте "Настройки" на вашем iPhone. Выберите "Звуки и тактильные ощущения". Выделите "Обратная связь с клавиатурой". Чтобы сохранить заряд батареи, выключите функцию тактильной обратной связи.

Напомним, мы уже писали, почему телефон может взорваться.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!