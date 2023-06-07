Названо 3 ефективні методи боротьби з бур'янами на городі

Часті дощі сприяють збільшенню кількості бур'янів на городах, тому ми підготували кілька корисних порад, які допоможуть вам з ними впоратися. Хоча на перший погляд бур'ян може здаватися незначним, варто зазначити, що його потрібно вчасно видаляти, щоб не завдавати шкоди розвитку культурних рослин.

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Бур'яни становлять загрозу, оскільки конкурують з рослинами за вологу, поживні речовини і, в разі рівних розмірів з культурними рослинами, навіть за світло.

Основні способи боротьби з бур'янами:

Хімічний метод: використання хімічних речовин, таких як гербіциди, для ефективного знищення бур'яну. Проте слід пам'ятати, що гербіциди є одними з найтоксичніших пестицидів, тому вони краще застосовуються на відстані понад 20 метрів від будинку; Механічний метод: використання сапки, видаляння бур'яну шляхом розпушування ґрунту або регулярного косіння. Останній метод не знищує бур'ян, але пригнічує його ріст та розвиток;

З екологічної точки зору можна використовувати мульчування – покриття ґрунту різними матеріалами, такими як тирса, скошена трава, солома, перегній, торф, плівка або агротканина.

Мульчування допомагає боротися з бур'яном та зберігати вологу у ґрунті. Якщо ваші рослини молоді, вони потребують поливу. У випадку з дорослими плодовими деревами, якщо ви розкидаєте скошену траву під їхні стовбури, полив можна обмежити або проводити лише у критичні періоди тривалої посухи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як легко вивести бур'яни зі швів тротуарної плитки.

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