Названо 5 найефективніших народних засобів, які допоможуть відлякати комарів

Як відлякати комарів і зробити спрей від комах

Багато людей не особливо люблять теплу пору року через появу великої кількості комах як у приміщеннях, так і на вулицях, особливо в лісі та біля водойм. Однак theLime пропонує прості народні засоби, які допоможуть вам позбутися комарів.

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Ефірні олії. Одним з найвідоміших "відлякувачів" комарів є ефірні олії. Найефективнішими є олії прямого віджиму, хоча вони можуть бути трохи дорожчими. Проте й дешевші варіанти також справляться з цим завданням. Комарі не терплять запаху ефірних олій цитронели, гвоздики, лаванди, герані, лемонграсу, м'яти, чебрецю, базиліку або апельсину; Лимон та евкаліпт. Найефективнішим засобом від комарів та мошок є поєднання лимона та евкаліпту. Змішайте 10 мл евкаліптової олії з соком одного лимона. Нанесіть на відкриті ділянки шкіри та насолоджуйтесь прогулянкою у лісі або пікніком з друзями. Комарі не зацікавляться вашим "парфумом"; Ванілін. Ще одним засобом, який відлякує комарів та мошок, є ванілін. Ви можете просто нанести порошок на шкіру або додати його до будь-якого крему: на 10 г крему знадобиться 1 г ваніліну. Інший варіант – розчинити 1 ст. л. ваніліну в склянці теплої води та поставити поруч; Кориця. Вона має виразний аромат, який також відлякує комарів. Розчиніть невелику кількість цієї приправи в теплій воді та помістіть ємність поруч; Спиртовий розчин. Комарі не терплять запаху спирту, тому ви можете створити репелент на його основі. В невелику пляшку налийте три чверті спирту, додайте 50 крапель ефірної олії (наприклад, лаванди, евкаліпта, лемонграсу) та долийте воду. Перед використанням добре струсіть і розпиліть.

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