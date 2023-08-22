Названі 5 речей, які не варто чистити за допомогою лимона

Лимон є чудовим природним засобом для прибирання, але є деякі речі, які варто уникати чистити лимонним соком. Може статися так, що після дії лимонної кислоти деякі речі можуть пошкодитися.

Експертка із прибирання Джолі Керр розповідає про 5 предметів, на які лимон може негативно вплинути.

Читайте також: Названі 6 речей, які ніколи не слід чистити харчовою содою

Відбілювач: Змішування хлорного відбілювача з лимонним соком може призвести до утворення небезпечних токсичних пар. Це правило також стосується змішування оцту з хлорним відбілювачем. Завжди уникайте цього.

Натуральний камінь: Поверхні з натурального каменю, такі як мармур, граніт, можуть пошкодитися через кислоту в лимонному соку. Не ризикуйте появою непоправних дефектів на каменях.

Паркетні підлоги: Лимонний сік може пошкодити ущільнення на дерев'яних підлогах, залишаючи їх пошкодженими. Підлоги можуть стати менш стійкими до зносу. Якщо пролили сік, відразу приберіть його.

Латунне покриття: Якщо предмет з латунним покриттям є суцільною латунню, можна використовувати лимон для полірування. Однак латунні пластини реагують з кислотою, що може призвести до корозії. Використовуйте обережно.

Темний або яскравий текстиль: Лимонний сік може зняти колір з темного або яскравого текстилю, залишаючи незворотні зміни кольору. Уникайте чищення соком такого текстилю.

Завжди пам'ятайте, що лимонний сік може бути корисним, але існують обмеження щодо його використання. Дотримуйтеся порад експертів, щоб уникнути непередбачуваних наслідків.

Раніше хімік пояснив, чому не варто змішувати соду з оцтом для миття та чищення поверхонь.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!