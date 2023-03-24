Названо чотири найбільш брехливі знаки зодіаку: обведуть навколо пальця будь-кого

Деякі люди постійно використовують брехню у своїх інтересах – вони можуть маніпулювати навіть найближчими. За словами астрологів, це частково пов'язано зі знаком зодіаку.

Так, найбільш схильні до обману Терези, Стрільці, Риби та Близнюки. Уродженці цих знаків настільки майстерно брешуть, що самі забувають межу між правдою та брехнею.

Терези

Уродженці цього знаку зодіаку брешуть, щоб уникнути конфліктів. Вони намагаються пом'якшити ситуацію та обійти всі гострі кути. Терези говорять своїм співрозмовникам те, що ті хочуть почути, навіть якщо це відверта брехня. Уродженці знаку не дуже засмутяться, навіть якщо їх викриють в обмані: вони впевнені у своїй правоті.

Стрілець

Стрільці, як правило, не звертають уваги на деталі та живуть одним днем. Вони можуть брехати, щоб не здатися недосвідченими в якихось питаннях або привернути до себе увагу. Уродженці знаку дуже імпульсивні і часто діють згаряча: обман їм потрібен і для того, щоб виправдатися

Риби

Риби брешуть, щоб не зачепити почуття інших. Вони ніколи не скажуть правди близьким, якщо вона може їх поранити. Але, зрештою, коли правда розкривається, уродженці знаку виглядають не в кращому світлі і болісно це переживають. Риби дуже чутливі, хоча не хочуть у цьому зізнаватись.

Близнюки

Близнюки дуже комунікабельні, вони мають велике коло друзів і люблять проводить час у галасливих компаніях. Уродженці знаку мінливі та мають складний характер: вони часто брешуть і не відчувають жодних докорів совісті. Близнюки можуть зраджувати другій половинці і брехати їй про свою вірність.

Як повідомляв UAportal, раніше астрологи назвали два найзліші знаки зодіаку, які здатні на страшну помсту.

У той же час є люди, які легко керують іншими і досягають великих висот у кар'єрі. Вони мають всі лідерські якості, завойовують авторитет у суспільстві і багато заробляють, що дозволяє їх назвати кращими лідерами.