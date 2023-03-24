Названы четыре самых лживых знака зодиака: обведут вокруг пальца кого угодно

Некоторые люди постоянно используют ложь в своих интересах – они могут манипулировать даже самыми близкими. По словам астрологов, это отчасти связано со знаком зодиака.

Так, наиболее склонны к обману Весы, Стрельцы, Рыбы и Близнецы. Уроженцы этих знаков настолько искусно врут, что сами забывают границу между правдой и ложью.

Весы

Уроженцы этого знака зодиака врут, чтобы избежать конфликтов. Они пытаются смягчить ситуацию и обойти все острые углы. Весы говорят своим собеседникам то, что те хотят услышат, даже если это откровенная ложь. Уроженцы знака не особенно расстроятся, даже если их уличат в обмане: они уверенны в своей правоте.

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Стрелец

Стрельцы, как правило, не обращают внимания на детали и живут одним днем. Они могут обманывать, чтобы не показаться неопытными в каких-то вопросах или привлечь к себе внимание. Уроженцы знака очень импульсивные и часто действуют сгоряча: обман им нужен и для того, чтобы оправдаться

Рыбы

Рыбы врут, чтобы не задеть чувства других. Они никогда не скажут правды близким, если та может их ранить. Но в конечном итоге, когда правда вскрывается, уроженцы знака выглядят не в лучшем свете и болезненно это переживают. Рыбы очень чувствительные, хотя не хотят в этом признаваться.

Близнецы

Близнецы очень коммуникабельные, они имеют большой круг друзей и обожают проводит время в шумных компания[. Уроженцы знака переменчивые и имеют "двойственный" характер: они часто врут и не чувствуют никаких угрызений совести. Близнецы могут изменять второй половинке и врать ей о своей верности.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи назвали два самых злых знака зодиака, которые способны на страшную месть.

В то же время есть люди, которые легко управляют другими и добиваются больших высот в карьере. Они обладают всеми лидерскими качествами, завоёвывают авторитет в обществе и много зарабатывают, что позволяет их назвать лучшими лидерами.